Βόλος - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα (30/8) στο Βόλο την τοπική ομάδα, στη δεύτερη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19.00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1 HD.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, χάρη σε δύο γκολ που σημείωσε στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Η ομάδα του Βόλου ηττήθηκε από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη με το ίδιο σκορ ενώ στο γήπεδο αναμένονται περισσότεροι από 10.000 οπαδοί των Πειραιωτών αλλά και των γηπεδούχων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ 3 Άρης 3 Ολυμπιακός 3 Ατρόμητος 3 ΠΑΟΚ 3 Λεβαδειακός 3 ΟΦΗ 0 Παναθηναϊκός 0 Κηφισιά 0 Πανσερραϊκός 0 ΑΕΛ 0 Αστέρας 0 Παναιτωλικός 0 Βόλος 0

* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)

Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)

Άρης-Παναιτωλικός (21:00)

Λάρισα-Κηφισιά (21:30)

Κυριακή 31 Αυγούστου

ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)