Μενού

Βόλος - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο Βόλο κόντρα στην τοπική ομάδα σήμερα (30/08) για τη Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Αστέρας
Φάση από τον αγώνα Ολυμπιακός - Αστέρας | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα (30/8) στο Βόλο την τοπική ομάδα, στη δεύτερη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19.00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1 HD.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, χάρη σε δύο γκολ που σημείωσε στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Η ομάδα του Βόλου ηττήθηκε από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη με το ίδιο σκορ ενώ στο γήπεδο αναμένονται περισσότεροι από 10.000 οπαδοί των Πειραιωτών αλλά και των γηπεδούχων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. ΑΕΚ 3
  2. Άρης 3
  3. Ολυμπιακός 3
  4. Ατρόμητος 3
  5. ΠΑΟΚ 3
  6. Λεβαδειακός 3
  7. ΟΦΗ 0
  8. Παναθηναϊκός 0
  9. Κηφισιά 0
  10. Πανσερραϊκός 0
  11. ΑΕΛ 0
  12. Αστέρας 0
  13. Παναιτωλικός 0
  14. Βόλος 0

* Το Παναθηναϊκός-ΟΦΗ έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «πρασίνων».

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής 

Σάββατο 30 Αυγούστου

  • Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)
  • Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)
  • Άρης-Παναιτωλικός (21:00)
  • Λάρισα-Κηφισιά (21:30)

Κυριακή 31 Αυγούστου

 

  • ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)
  • ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)
  • Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ