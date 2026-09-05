Μενού

Βόλος - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Βόλος εναντίον Ολυμπιακού απόψε (05/09) για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Βόλος - Ολυμπιακός
Στιγμιότυπο από ματς Βόλος - Ολυμπιακός | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Βόλος υποδέχεται απόψε (05/09) τον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 9.

Η ομάδα της Μαγνησίας έχει έναν βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές, από την ισοπαλία 1-1 με τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό.

Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το απόλυτο με δύο νίκες επί Ατρομήτου και Αστέρα AKTOR με το ίδιο σκορ (σ.σ. 1-0).

Βαθμολογία

  1. ΠΑΟΚ 6

  2. Παναιτωλικός 6

  3. Άρης 6

  4. Ολυμπιακός 6

  5. ΑΕΚ 4

  6. Παναθηναϊκός 3 *

  7. ΟΦΗ 3

  8. Bόλος Elabet 1

  9. Ηρακλής 1

  10. Κηφισιά 1*

  11. Ατρόμητος 0

  12. Καλαμάτα 0

  13. Αστέρας AKTOR 0

  14. Λεβαδειακός 0

*Ματς λιγότερο

Tρίτη αγωνιστική

Σάββατο (5/9)

  • 19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός
  • 21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (6/9)

  • 19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα
  • 19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά
  • 20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
  • 21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (7/9)

  • 18:00 Αστέρας AKTOR – Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ