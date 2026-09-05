Βόλος - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Βόλος υποδέχεται απόψε (05/09) τον Ολυμπιακό για την τρίτη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 9.

Η ομάδα της Μαγνησίας έχει έναν βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές, από την ισοπαλία 1-1 με τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό.

Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το απόλυτο με δύο νίκες επί Ατρομήτου και Αστέρα AKTOR με το ίδιο σκορ (σ.σ. 1-0).

Βαθμολογία

ΠΑΟΚ 6 Παναιτωλικός 6 Άρης 6 Ολυμπιακός 6 ΑΕΚ 4 Παναθηναϊκός 3 * ΟΦΗ 3 Bόλος Elabet 1 Ηρακλής 1 Κηφισιά 1* Ατρόμητος 0 Καλαμάτα 0 Αστέρας AKTOR 0 Λεβαδειακός 0

*Ματς λιγότερο

Tρίτη αγωνιστική

Σάββατο (5/9)

19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός

21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (6/9)

19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα

19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (7/9)

18:00 Αστέρας AKTOR – Ηρακλής