Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Αρνητικό «δύο στα δύο» στο Πανθεσσαλικό για το Τριφύλλι

Όπως και εναντίον της Κηφισιάς, έτσι και εναντίον του Βόλου, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, χάρη σε γκολ του Λάμπρου στο 25' για το τελικό 1-0.
Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν άστοχοι και κατώτεροι των περιστάσεων απόψε στο Πανθεσσαλικό, μαρκάροντας και την πρώτη ήττα επί των ημερών του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Βεντέτα στα Βορίζια: Το χωριό πνίγεται στο αίμα 70 χρόνια μετά - Η παρατήρηση για το κόψιμο ξύλων έφερε 6 νεκρούς
- Βεντέτα στα Βορίζια: Χάος στο Βενιζέλειο - «Τι ήρθατε τώρα μπ@@@ρδοι, δυο μέρες σας καλούσαμε»
- Η πιο άβολη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση πέρασε σαν να μην έγινε τίποτα
- QUIZ παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη;
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.