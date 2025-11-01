Μενού

Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0: Αρνητικό «δύο στα δύο» στο Πανθεσσαλικό για το Τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός «γονάτισε» για δεύτερη φορά στο Πανθεσσαλικό.

Βόλος - ΠΑΟ
Βόλος - ΠΑΟ | Eurokinissi
Όπως και εναντίον της Κηφισιάς, έτσι και εναντίον του Βόλου, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, χάρη σε γκολ του Λάμπρου στο 25' για το τελικό 1-0.

Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν άστοχοι και κατώτεροι των περιστάσεων απόψε στο Πανθεσσαλικό, μαρκάροντας και την πρώτη ήττα επί των ημερών του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλλιού.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ