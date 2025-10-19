Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1: «Ξετύλιξε» τα δώρα και βρήκε τρίποντο

Με την έναρξη του αγώνα ο Βόλος βρήκε γκολ στο ματς. Στα Στα 53'' έγινε το 1-0 με τον Χάμουλιτς.
Ο Βόσνιος φορ άλλαξε τη μπάλα με τον Χουάνπι, ο Ρουμιάντσεβ και ο Ντε Μάρκο δεν μπόρεσαν να κόψουν, ο Γκελασβίλι πήγε αργά στην μπάλα, ο Κάλινιν επίσης δεν κατάφερε να απομακρύνει κι από τη σωρεία των λαθών στην άμυνα ο Χάμουλιτς σε άδειο τέρμα έκανε το 1-0.
