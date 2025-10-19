Μενού

Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1: «Ξετύλιξε» τα δώρα και βρήκε τρίποντο

Τα λάθη της άμυνας του Πανσερραϊκού που έδωσαν στο Βόλο μια σημαντική νίκη (2-1) παίρνοντας την 4η θέση.

Reader symbol
Newsroom
βόλος-πανσεραικος
Στιγμιότυπο από το ματς Βόλος – Πανσερραϊκός | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+

Με την έναρξη του αγώνα ο Βόλος βρήκε γκολ στο ματς. Στα Στα 53'' έγινε το 1-0 με τον Χάμουλιτς.

Ο Βόσνιος φορ άλλαξε τη μπάλα με τον Χουάνπι, ο Ρουμιάντσεβ και ο Ντε Μάρκο δεν μπόρεσαν να κόψουν, ο Γκελασβίλι πήγε αργά στην μπάλα, ο Κάλινιν επίσης δεν κατάφερε να απομακρύνει κι από τη σωρεία των λαθών στην άμυνα ο Χάμουλιτς σε άδειο τέρμα έκανε το 1-0.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ