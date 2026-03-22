Μενού

Βόλος - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Βόλος εναντίον ΠΑΟΚ σήμερα (22/03) για την 26η - και τελευταία - αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Βόλος - ΠΑΟΚ
Στιγμιότυπο από ματς Βόλος - ΠΑΟΚ | Eurokinissi/ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Βόλος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σήμερα (22/03) για την 26η - και τελευταία - αγωνιστική  της Super league με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 3.

Οι Βολιώτες ηττήθηκαν 2-0 από την Κηφισιά εκτός έδρας την περασμένη αγωνιστική και παραμένουν στην 9η θέση με 28 βαθμούς.

Από την άλλη πλευρά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει τη νίκη ώστε να μείνει στην κορυφή της κατάταξης και να εκμεταλλευθεί τυχόν απώλειες των ΑΕΚ, Ολυμπιακού.

Super League: Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής (τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου (όλα τα ματς στις 19:00)\

  • Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός 
  • ΑΕΚ - Κηφισιά
  • Άρης - ΟΦΗ
  • Βόλος - ΠΑΟΚ
  • Λεβαδειακός - Ατρόμητος
  • Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet
  • Παναιτωλικός - Πανσερραϊκό

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

  1. ΠΑΟΚ 57
  2. Ολυμπιακός 57
  3. AEK 57
  4. Παναθηναϊκός 46
  5. Λεβαδειακός 39
  6.  Άρης 30
  7. Ατρόμητος 29
  8. ΟΦΗ 29
  9. Βόλος 28
  10. Κηφισιά 27
  11. Παναιτωλικός 25
  12. ΑΕΛ Novibet 22
  13. Αστέρας Τρίπολης 17
  14. Πανσερραϊκός 16

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ