Βόλος - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Βόλος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σήμερα (22/03) για την 26η - και τελευταία - αγωνιστική της Super league με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 3.

Οι Βολιώτες ηττήθηκαν 2-0 από την Κηφισιά εκτός έδρας την περασμένη αγωνιστική και παραμένουν στην 9η θέση με 28 βαθμούς.

Από την άλλη πλευρά, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει τη νίκη ώστε να μείνει στην κορυφή της κατάταξης και να εκμεταλλευθεί τυχόν απώλειες των ΑΕΚ, Ολυμπιακού.

Super League: Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής (τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου (όλα τα ματς στις 19:00)\

Αστέρας AKTOR - Παναθηναϊκός

ΑΕΚ - Κηφισιά

Άρης - ΟΦΗ

Βόλος - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Ατρόμητος

Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκό

Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ 57 Ολυμπιακός 57 AEK 57 Παναθηναϊκός 46 Λεβαδειακός 39 Άρης 30 Ατρόμητος 29 ΟΦΗ 29 Βόλος 28 Κηφισιά 27 Παναιτωλικός 25 ΑΕΛ Novibet 22 Αστέρας Τρίπολης 17 Πανσερραϊκός 16