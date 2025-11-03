Βόλος: «Σούντγκρεν, ντροπή σου» - Μήνυση εναντίον του ποδοσφαιριστή για τα «στημένα»

Στην αντεπίθεση πέρασε η ΠΑΕ Βόλος για όσα υποστήριξε ο πρώην παίκτης της ομάδας Ντάνιελ Σούντγκρεν περί στημένων αγώνων κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν στα play out της Super League.

Η ΠΑΕ της Μαγνησίας κατέθεσε μήνυση εναντίον του παίκτη προκειμένου «ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.»

«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.

Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Sundgren shame on you.»

Οι αποκαλύψεις Σούντγκρεν

Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν προχώρησε σε αποκαλύψεις που προκαλούν αίσθηση, μιλώντας στο σουηδικό podcast Lundh. Ο πρώην αμυντικός του Άρη και του Βόλου, που πλέον αγωνίζεται στη Ντέγκεφορς, κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν υπήρξαν «στημένοι αγώνες» στα play out της Super League.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Σουηδός μπακ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο παιχνίδι Βόλος – Πανσερραϊκός, το οποίο, όπως υποστήριξε, ήταν προσχεδιασμένο. Όπως αποκάλυψε, οι οδηγίες που δόθηκαν στα αποδυτήρια πριν από τη σέντρα ήταν ξεκάθαρες:

«Στα αποδυτήρια πριν το ματς μάς είπαν “σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα” και “σήμερα αυτός και αυτός θα πέσουν μέσα στην περιοχή και έτσι θα πάρουμε πέναλτι”».

Ο 34χρονος τόνισε ότι οι εντολές προέρχονταν από υψηλόβαθμα στελέχη του συλλόγου, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή. Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία τον σημάδεψε:

«Τότε δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου απέναντι σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Εκείνοι είναι που πληρώνουν τους μισθούς, άλλωστε… Όμως είναι ξεκάθαρο πως ήταν πολύ ντροπιαστικό».

Ο Σούντγκρεν περιέγραψε το κλίμα ως αποπνικτικό, σημειώνοντας ότι όλα συνέβαιναν «μπροστά στα μάτια όλων». Όπως είπε, ο στόχος δεν ήταν οικονομικός αλλά αγωνιστικός, ώστε να εξασφαλιστούν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

«Δεν συμμετείχα σε τίποτα, αλλά όταν κάθεσαι στα αποδυτήρια και συνειδητοποιείς ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε ένα πρωτάθλημα που θεωρείται τόσο υψηλού επιπέδου, νιώθεις ντροπή. Δεν θέλεις να είσαι μέρος αυτού. Είναι αηδιαστικό».

Η ψυχολογική πίεση που βίωσε ήταν τόσο έντονη, ώστε με την επιστροφή του στη Σουηδία χρειάστηκε άμεσα ιατρική βοήθεια:

«Όταν γύρισα στη Σουηδία και την Ντέγκεφορς, έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο την πρώτη μέρα. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι μου και έπαθα κρίση πανικού».

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι έβλεπε τις σκηνοθετημένες φάσεις να εκτυλίσσονται μπροστά του: «Ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Κατέληξα να παθαίνω κρίσεις άγχους».

Οι καταγγελίες του Σούντγκρεν ρίχνουν βαριά σκιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς περιγράφουν μια πραγματικότητα που, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, «σε κάνει να ντρέπεσαι σαν σκυλί» όταν βγαίνεις στο γήπεδο.