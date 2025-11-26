«Βόμβα» στην Παρτιζάν: Παραιτήθηκε ο Ομπράντοβιτς σύμφωνα με τη Mozzart Sport

H Mozzart Sport αναφέρει σε δημοσίευμά της ότι παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Η νέα ήττα της σερβικής ομάδας στο «Telekom Center Athens» από τον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά, σε συνδυασμό με την κακή εμφάνιση, ήρθε να προστεθεί στο απογοητευτικό ξεκίνημα της Παρτιζάν στην Euroleague.

Η ίδια πηγή - σύμφωνα με το gazzetta.gr- τονίζει πως η διοίκηση της ομάδας θα καθίσει στο τραπέζι με τον 65χρονο τεχνικό για να αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Το διοικητικό συμβούλιο, με επικεφαλής τον Οστόγια Μιχαΐλοβιτς θα αποφασίσει για το αν θα κάνει δεκτή την παραίτηση Ζοτς ή όχι και αν θα μπει η Παρτιζάν στην διαδικασία ανέυρεσης νέου προπονητή.

Mετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ο 65χρονος Σέρβος προπονητής απάντησε με ένα απλό «δεν ξέρω» σε ερώτηση που του έγινε στη συνέντευξη Τύπου για το «τι φταίει» και η Παρτίζαν παρουσιάζει τέτοια εικόνα τις τελευταίες εβδομάδας.