«Βόμβες» Μπέικον για Παναθηναϊκό: «Ο Μαντζούκας ήθελε να παίξουμε ξύλο, η ομάδα ήταν κακή»

Πολλά και ενδιαφέροντα είπε ο Ντουέιν Μπέικον σε συνέντευξή του στο BasketNews, για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Με αφορμή την παρουσία του στον Πειραιά και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ με την Ντουμπάι, ο Μπέικον μίλησε για τα όσα είχαν βγει στη δημοσιότητα για τη συμπεριφορά του, τον καυγά που είχε με τον Μαντζούκα και τη διοίκηση της «πράσινης» ΚΑΕ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για την αντιμετώπισή του στον Παναθηναϊκό: «Είμαι εύκολος στην αντιμετώπιση. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να παίζω μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός έκανε τα πάντα πρόβλημα. «Βγαίνει έξω, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο». Ήμουν τέταρτος σκόρερ της διοργάνωσης. Έκανα ό,τι μπορούσα. Ήρθα σε μια ομάδα που ήταν ήδη κακή, αλλά ποτέ δεν με ρώτησαν πώς ξεκίνησε αυτή η κατάσταση. Απλώς είπαν ότι βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση».

Για τον καβγά με τον Μαντζούκα: «Ο Μαντζούκας ήθελε να παίξει ξύλο. Αυτό ήταν το μόνο πρόβλημα. Και το γεγονός ότι έβγαινα έξω και ζούσα μια φυσιολογική ζωή. Να σου πω όμως, στον Παναθηναϊκό έλεγαν ότι έβγαινα, σωστά; Απόδοση είχα; Όταν με έβλεπες να παίζω, φαινόταν ότι ήθελα να κερδίσω τα παιχνίδια; Ξέρω πολλές περιπτώσεις όπου προσπαθούσα να πάρω την ομάδα στις πλάτες μου.

Κάθε φορά που πατούσα στο παρκέ με τον Παναθηναϊκό, ήθελα να κερδίσω. Δεν είναι δικό μου φταίξιμο. Αν με έβαζες στην ομάδα που έχουν τώρα, θα κερδίζαμε άνετα. Παρόλα αυτά, η ομάδα που είχαμε τότε ήταν τελείως διαφορετική απ’ ό,τι τώρα. Εντελώς διαφορετικό μπάτζετ. Διαφορετικοί συμπαίκτες.

Έκανα το καλύτερο που μπορούσα με αυτά που είχα. Και με πολέμησαν γι’ αυτό. Είμαι άνθρωπος. Είμαι φυσιολογικός. Στηρίζομαι στον σεβασμό. Στηρίζομαι στις αξίες. Είναι παιδί. Δεν πήγα να τσακωθώ μαζί του. Παίζαμε 2-με-2. Είχε νευριάσει γιατί του έκανα λίγο trash talk. Και τον είχα διαλύσει στο δύο εναντίον δύο. Είναι λογικό. Έχεις πίεση. Είσαι εκνευρισμένος.

Ξαφνικά, τώρα θέλεις να παίξουμε ξύλο; Εγώ δεν θέλω να παίξω. Ας συνεχίσουμε το παιχνίδι. Ήταν μετά την προπόνηση. Προσπάθησαν να το παρουσιάσουν σαν να έγινε κατά τη διάρκεια κάποιας εκδήλωσης της ομάδας. Αλλά αυτά πράγματα με τα οποία πρέπει να ζήσεις.

Είμαι πλέον σε εντελώς διαφορετικό μέρος. Έχασα και κέρδισα πολλά. Δεν ήμουν αυτός ο άνθρωπος τότε. Αλλά με ανάγκασαν να γίνω αυτός ο άνθρωπος. Και ήταν σαν να λέω, «ΟΚ, ποτέ δεν μπήκα online να το ξεκαθαρίσω αυτό».

Για το αν μετανιώνει: «Όχι, δεν το κάνω. Γιατί αν το έκανα, θα μετάνιωνα κιόλας για τη μεταγραφή μου στον Παναθηναϊκό. Ήθελα να είμαι εκεί, επειδή είναι μια θρυλική ομάδα. Γιατί όχι; Ήταν μια άθλια ομάδα τότε, αλλά παρόλα αυτά, είναι μια θρυλική κατάσταση. Αγαπώ πολύ τον Παναθηναϊκό, παρόλο που συνέβη αυτό. Το κοίταξα και επρόκειτο να είμαι εκεί για χρόνια. Αλλά έπαιξαν όπως έπαιξαν. Και τους σέβομαι γι’ αυτό. Αυτό έπρεπε να κάνουν. Δεν υπάρχουν κακίες. Κέρδισαν το πρωτάθλημα αφού έφυγα. Ήμουν εγώ. Αυτό ήταν το πρόβλημα».

Για το αν έχει παράπονα από τη διοίκηση: «Όχι. Δεν έχω παράπονα. Μιλήσαμε λίγο όταν έφυγα. Αλλά αυτό ήταν όλο. Δεν έχω τίποτα κακό να πω γι’ αυτό. Μπόρεσα όπως και να ‘χει να πάω εκεί, να δείξω ότι είμαι σοβαρός παίκτης. Κανείς δεν με έχει ακούσει ποτέ να λέω κάτι κακό για κανέναν. Ακούς μόνο άσχημα πράγματα για μένα. Θέλω μόνο να παίζω μπάσκετ. Οπότε, μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία και το συμβόλαιο, δεν πρόκειται να βγω στα μέσα ενημέρωσης και να πω: «Αυτός ο τύπος είναι μ@λ$κας». Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για μένα. Στο τέλος της ημέρας, είναι απλώς λόγια. Αυτοί οι τύποι μπορούν να πουν ό,τι θέλουν για μένα».

