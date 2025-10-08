Μενού

Βοτανικός: Εκδόθηκε η άδεια εκσκαφών για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, μπαίνουν οι μπουλντόζες

Η άδεια εκσκαφών στο Βοτανικό εκδόθηκε και την Παρασκευή (10/10) θα μπουν οι μπουλντόζες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός
Μακέτα εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό | ΙΝΤΙΜΕ
Εξελίξεις στο ζήτημα της διπλής ανάπλασης του Βοτανικού. Η άδεια για εκσκαφές εκδόθηκε και την Παρασκευή (10/10) θα μπουν οι μπουλντόζες ώστε να ξεκινήσουν τον καθαρισμό στον χώρο που θα χτιστούν οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Το περασμένο τριήμερο έγιναν τρεις συσκέψεις μεταξύ όλων των φορέων για να επισπευθούν οι διαδικασίες και πλέον αναμένεται το επόμενο σημαντικό βήμα που είναι η έκδοση της οικοδομικής άδειας για να ξεκινήσουν τα έργα για τα ερασιτεχνικά τμήματα του Τριφυλλιού.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

