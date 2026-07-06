Βραζιλία - Νορβηγία 1-2: Με «δήμιο» Χάαλαντ οι Σκανδιναβοί στους 8 του Μουντιάλ - Εκτός η «Σελεσάο»

Η Νορβηγία πέταξε εκτός της συνέχειας του Μουντιάλ την Βραζιλία με σκορ 2-1 έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Έρλιγνκ Χάαλαντ που σημείωσε και τα δύο τέρματα της ομάδας του και πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της, στους «8» της διοργάνωσης.
Ο φοβερός και τρομερός Χάαλαντ σκόραρε πρώτα με το κεφάλι στο 79ο λεπτό και μετά στο 90' με δυνατό σουτ ενώ για την «σελεσάο», μείωσε με πέναλτι ο Νεϊμάρ στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων.
Οι Σκανδιναβοί θα αγωνιστούν στα προημιτελικά του Μουντιάλ με τον νικητή του ζευγαριού Μεξικό - Αγγλία.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ
Δευτέρα 6 Ιουλίου
03:00 Μεξικό - Αγγλία (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
22:00 Πορτογαλία - Ισπανία (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00 ΗΠΑ - Βέλγιο (Σιάτλ), ΕΡΤ1
19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Ελβετία - Κολομβία, ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 9 Ιουλίου
23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 10 Ιουλίου
22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 12 Ιουλίου
00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1
Τρίτη 14 Ιουλίου
22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 15 Ιουλίου
22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1
Κυριακή 19 Ιουλίου
00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1
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