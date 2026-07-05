«Σε μένα αυτά κύριε υπουργέ δεν περνάνε»: Η απάντηση Ρόκκου στον Γεωργιάδη για το κράνος

Απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε νωρίτερα σε βάρος του ο Άδωνις Γεωργιάδης, έδωσε ο Στέλιος Ρόκκος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Νωρίτερα σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε οργισμένη ανάρτηση, με αφορμή το νέο βίντεο κλιπ του Στέλιου Ρόκκου για το τραγούδι «Πιο πολύ». Πέτρα του σκανδάλου αποτέλεσε η εμφάνιση του τραγουδιστή πάνω σε μοτοσικλέτα χωρίς να φοράει προστατευτικό κράνος, έχοντας μάλιστα ως συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα.

Η συγκεκριμένη εικόνα έφερε την άμεση παρέμβαση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαπέλυσε αιχμές κατά του τραγουδιστή, εστιάζοντας στο ευαίσθητο ζήτημα της οδικής ασφάλειας και του κινδύνου μιμητισμού από την πλευρά των νέων.

Μάλιστα έγραψε, μεταξύ άλλων: «Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι μαγκιά ή κάποιου είδους στυλ το να μην βάζουν κράνος, ας πάνε μία βόλτα από το ΚΑΤ να δούνε τί συμβαίνει ακριβώς…»

Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μήν ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 5, 2026

Ο Στέλιος Ρόκκος θέλησε να απαντήση στον υπουργό λέγοντας χαρακτηριστικά πως «γελάω γιατί πριν λίγο μου έδειξαν τον υπουργό που χαρακτήρισε την εικόνα μου, μαζί με τη γυναίκα μου, απαράδεκτη γιατί σ’ αυτό το μουσικό βίντεο, που ήταν απόλυτα ελεγχόμενο, γυρίσαμε το τραγούδι Πιο πολύ που ανεβάζουμε τελευταία στο TikTok».

«Λοιπόν, θεώρησε απαράδεκτη αυτή την εικόνα. Σε μένα αυτά να ξέρετε, κύριε υπουργέ, δεν περνάνε. Επειδή δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό γιατί δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου, έχω έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη και, αν είχατε ασχοληθεί λίγο παραπάνω, πριν μια εβδομάδα έδωσα μια συνέντευξη που έλεγα πως πρώτα πρέπει να αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά να αγοράζουμε μηχανή», πρόσθεσε.

Συνέχισε τονίζοντας: «Ότι προέχει δηλαδή η ασφάλεια μας και μετά να πουλάμε μούρη χωρίς εξοπλισμό και χωρίς κράνος. Εγώ δεν το κάνω αυτό, γι’ αυτό όχι σε μένα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπερδεύεστε. Με μπερδεύετε με κάποιον άλλο».

Κατέληξε λέγοντας: «Από πότε θα πάρει δηλαδή ο πρωταγωνιστής σε μια ταινία την άδεια σας για να γυρίσει μια σκηνή με τη μηχανή, χωρίς κράνος επειδή το θέλει τo story; Λοιπόν, ας μην μπούμε σ’ αυτή την ιστορία. Είπατε, όμως, ότι με συμπαθείτε πολύ σαν καλλιτέχνη… μακάρι να μπορούσα να πω και γω το ίδιο».