Ολονυχτία επιφυλακή για τη φωτιά στην Οινόη - Το σενάριο για την αρχική εστία και ο «καιρός» που δημιούργησε

Σε ολονύχτια επιφυλακή αναμένεται να παραμείνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο του πύρινου μετώπου της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην Οινόη, όπου η κατάσταση είχε βελτιωθεί νωρίτερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη με τις φλόγες και αντιμετώπισαν αρκετές και διάσπαρτες εστίες της φωτιάς, για την οποία είχε ενεργοποιηθεί και το 112.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση, αφού δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες, εντός της περιμέτρου της.

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Συγκεκριμένα, η φωτιά φαίνεται να καίει σε μία χαράδρα, στην κορυφή του βουνού, σε ένα δυσπρόσιτο σημείο για τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ περίπου στις 21:05 πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες ρίψεις των εναέριων μέσων.

Παράλληλα, ερπυστριοφόρα του στρατού δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες ούτως, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και ανοίγουν δρόμους για να προσεγγίσουν το σημείο οι επίγειες δυνάμεις.

Το πλάνο της Πυροσβεστικής για την σημερινή νύχτα

Μιλώντας στο ΕΡΤnews o εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός έκανε λόγο για «μία πολύ δύσκολη δασική πυρκαγιά, πολύ δύσκολη επιχείρηση».

«Η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε να επιχειρούμε κυρίως εντός της περιμέτρου αυτής της δασικής πυρκαγιάς που έχουμε εμείς ορίσει για να αντιμετωπίσουμε αρκετές μικροενεργές εστίες», εξήγησε.

Προσέθεσε ότι «αυτό το οποίο θα συμβεί τη νύχτα είναι ότι με τους 210 πυροσβέστες που έχουμε ενισχύσει διότι θέλουμε να τελειώνουμε με αυτήν την πυρκαγιά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με 10 ομάδες δασοκομάντο».

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Ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι υπήρξε χρονική ευκαιρία από το γεγονός ότι κόπασαν οι άνεμοι, «ωστόσο δεν εφησυχάζουμε, η περιοχή όλη τη νύχτα θα χτενιστεί από δασοκομάντος και επίγειες δυνάμεις προκειμένου να πάμε σε όλο το μήκος της περιμέτρου για να θέσουμε τη συγκεκριμένη πυρκαγιά πόσο γίνεται πιο γρήγορα υπό έλεγχο».

Η τιτάνια μάχη των πυροσβεστών

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ενίσχυση των δυνάμεων, με μεγάλο αριθμό εναέριων και επίγειων μέσων να παλεύουν να περιορίσουν τη φωτιά.

Συνολικά στην κατάσβεση συμμετέχουν 210 πυροσβέστες με 10 ομαδές πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 45 οχήματα, ενώ από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά και μέχρι το τελευταίο φώς, 29 εναέρια μέσα (19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα) εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν από κοινού με τα μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.), για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Ο «καιρός» που δημιούργησε η φωτιά

Παράλληλα, η φωτιά παρουσίασε «παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά», ένα φαινόμενο κατά το οποίο η ίδια η δασική πυρκαγιά δημιουργεί «τον δικό της καιρό».

Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων η μονάδα ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε συνημμένο σύντομο χρονογράφημα από τις κάμερες της Μονάδας ΜΕΤΕΟ στην Πεντέλη.

Ειδικότερα όπως εξηγεί η ομάδα του ΜΕΤΕΟ, ως πυροεπαγωγή ορίζεται η διαδικασία με την οποία μία δασική πυρκαγιά αλληλεπιδρά έντονα με την ατμόσφαιρα, καταλήγοντας να δημιουργεί το δικό της καιρό.

ιο συγκεκριμένα, όπως τονίζει, η θερμότητα που εκλύεται από την καύση της βλάστησης τροφοδοτεί τη δημιουργία ισχυρών ανοδικών ρευμάτων του αέρα που, υπό τις κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες οδηγούν «στη δημιουργία των χαρακτηριστικών πυροσωρειτών. Οι πυροσωρείτες είναι τα λευκά νέφη που σχηματίζονται στην απόληξη της επαγωγικής στήλης της φωτιάς (η στήλη καπνού που ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα πάνω από μία πυρκαγιά)». «Η δημιουργία τους αποτελεί αποτέλεσμα του καιρού που δημιουργεί η φωτιά, ενώ η εμφάνιση τους δηλώνει συχνά ακραία πυρική συμπεριφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ στην πυρκαγιά της Οινόης, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι σήμερα σχετικά ευνοϊκές για την εκδήλωση πυροεπαγωγής.

Πιο συγκεκριμένα:

κοντά στην επιφάνεια επικρατούν σχετικά ξηρές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την έντονη καύση της βλάστησης και άρα την παραγωγή μεγάλου θερμικού φορτίου

ψηλότερα στην ατμόσφαιρα υπάρχει διαθέσιμη υγρασία που τροφοδοτεί με ορμή την επαγωγική στήλη και διευκολύνει την παροδική δημιουργία πυροσωρειτών

η διάτμηση του ανέμου καθ' ύψος (το πώς δηλαδή μεταβάλλεται η ταχύτητα και η διεύθυνση του σε διαφορετικά ύψη της ατμόσφαιρας) είναι σχετικά χαμηλή, επιτρέποντας την παροδική δημιουργία των πυροσωρειτών

Τα σενάρια για το πώς ξεκίνησε η φωτιά

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, ανέφερε πως «υπήρξαν κάποια σπίτια που κινδύνεψαν, γι’ αυτό και εκκενώσαμε προληπτικά επτά σπίτια σε έναν οικισμό. Η Οινόη δεν κινδύνευσε, γιατί τελικά περιχαρακώσαμε τη φωτιά και δεν έχει καεί κάποιο σπίτι».

Για το αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια αναφορά για το πώς μπορεί να ξεκίνησε η φωτιά, ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας είπε:

«Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο προπορευόταν και το είδαν αυτοί που επέβαιναν σε αυτοκίνητα που ακολουθούσαν. Συμπίπτει το σημείο, αλλά και η χρονική στιγμή, καθώς λίγα λεπτά μετά ξεκίνησαν οι αναφορές για φωτιά, που με αυτές τις συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες και με έντονους ανέμους, πήρε γρήγορα διαστάσεις. Δεν ξέρουμε αν αυτό ευθύνεται, όμως είναι μια ισχυρή ένδειξη και θα εξεταστεί».