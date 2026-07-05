Παγκράτι: Νεκρός άνδρας μέσα σε διαμέρισμα – Προσήχθη ο αδελφός του

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στο Παγκράτι, αφού εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας μέσα σε διαμέρισμα το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, πολίτες τηλεφώνησαν στο κέντρο Άμεσης Δράσης και διαμαρτυρήθηκαν για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από διαμέρισμα πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Αστυδάμαντος και στο οποίο κατοικούν δύο αδέρφια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το dikastiko.gr, η σορός βρέθηκε μετά από έλεγχο της αστυνομίας στο διαμέρισμα και ήταν σε προχωρημένη σήψη και τυλιγμένη με σεντόνι. Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί μία προσαγωγή, πρόκειται για τον 63χρονο αδερφό του θύματος.
Το ίδιο μέσο μεταδίδει πως τα δύο αδέρφια φέρεται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα και να διέμεναν μαζί.
Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση.
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