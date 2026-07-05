Μαύρη Ντάλια: «Έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ποιος τη σκότωσε» - Η πληροφορία που ίσως λύσει το έγκλημα

Σχεδόν 80 χρόνια έχουν περάσει από την άγρια δολοφονία της Ελίζαμπεθ Σορτ και η υπόθεση που έγινε γνωστή ως «Μαύρη Ντάλια» παραμένει ανεξιχνίαστη μέχρι σήμερα. Οι λεπτομέρειες για τη δολοφονία της μόλις 22 ετών γυναίκας άκρως φρικιαστικές: το σώμα της ήταν κομμένο στη μέση, οι γωνίες του στόματός της είχαν σκιστεί μέχρι τα αυτιά δημιουργώντας αυτό που είναι γνωστό ως «χαμόγελο της Γλασκώβης», αλλά και ένα ακόμα στοιχείο που ήταν υπό διερεύνηση... στο σώμα της δεν είχε ίχνος αίματος.

Το γεγονός αυτό σύμφωνα με το FBI είχε οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η Σορτ είχε δολοφονηθεί αλλού, ωστόσο οι Αρχές δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τον τόπο της δολοφονίας, και η «Μαύρη Ντάλια» παραμένει ακόμα και σήμερα μια από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες υποθέσεις παρόλο που μέσα στα χρόνια υπήρξαν πολλές θεωρίες.

Δεν είναι σαφές ακόμα αν αυτή η νέα εξέλιξη που έρχεται μέσα από ένα ντοκιμαντέρ θα ξετυλίξει το κουβάρι αυτής της υπόθεσης πάντως οι συντελεστές της νέας σειράς ντοκιμαντέρ «Deconstructing Dahlia», η οποία δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, έχουν σίγουρα την προσοχή μας.

Ο σκηνοθέτης Τζεφ Τόμας και η παραγωγός Κίμπερλι Λουπίνι της Talestorm Productions δηλώνουν ότι πιστεύουν πως έλυσαν την υπόθεση. Αναφέρουν ότι ανακάλυψαν νέα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και το σημείο όπου δολοφονήθηκε η Ελίζαμπεθ Σορτ, καθώς και την ταυτότητα του δράστη. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν ένα κρυφό δωμάτιο σε μοτέλ του Λος Άντζελες με ίχνη αίματος.

«Πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε ποιος είναι ο δολοφόνος», δήλωσε ο Τόμας στο People. «Πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε πού διαπράχθηκε η δολοφονία. Πιστεύουμε επίσης ότι γνωρίζουμε ποιο ήταν το όπλο του εγκλήματος.»

Η έρευνα, η οποία περιλαμβάνει συνεντεύξεις με δεκάδες μάρτυρες και αρχεία που δεν είχαν ποτέ δημοσιοποιηθεί. «Αυτό δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία της Ελίζαμπεθ», λέει ο Τόμας. «Είναι μια έρευνα για το τι πραγματικά συνέβη, ξεκινώντας από τη μοναδική πληροφορία που είχαμε στα χέρια μας.»

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Η πληροφορία που ανέτρεψε τα πάντα

Η κρίσιμη αυτή πληροφορία προήλθε πριν από σχεδόν πέντε χρόνια από τον γιο ενός από τους αστυνομικούς που είχαν συμμετάσχει στην έρευνα.

«Μου αποκάλυψε κάτι που του είχε εκμυστηρευτεί ο πατέρας του και τον είχε βάλει να υποσχεθεί ότι δεν θα το επαναλάμβανε ποτέ», λέει ο Τόμας. «Όμως κατάλαβα ότι ήθελε επιτέλους να απαλλαγεί από αυτό το βάρος.»

Βασικός κανόνας στην έρευνα που ξεκίνησαν ήταν ότι «η έρευνά μας θα βασίζεται αποκλειστικά σε αποδείξεις, θα έχει στο επίκεντρο το θύμα και θα ακολουθεί μόνο τα στοιχεία. Όλα όσα παρουσιάζουμε τεκμηριώνονται από γεγονότα, συμπεριλαμβανομένου και του συγκεκριμένου μοτέλ.»

Αν και προς το παρόν δεν αποκαλύπτεται ποια ήταν η πληροφορία, όμως είπε ότι εκείνος και η ομάδα ερευνητών που συγκρότησε, «επικεντρώθηκαν» σε ένα μοτέλ όπου ενδέχεται να είχε διαπραχθεί η δολοφονία, το οποίο περιέγραψε μόνο ως «ένα ανοιχτό και σε λειτουργία μοτέλ στο Λος Άντζελες που υπάρχει από τη δεκαετία του ’40».

Το 2022, ο ιατροδικαστικός εμπειρογνώμονας και μέλος της «Ομάδας Αποδόμησης», Τζιμ «Χόμερ» Νίμαν, ζήτησε από τη συνάδελφό του, Λέσλι Τόμσον, επίσης ανώτερη εγκληματολόγο στην Υπηρεσία Σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες, να τον συνοδεύσει στο μοτέλ για να ελέγξουν αν υπήρχαν ακόμη ίχνη αποδεικτικών στοιχείων.

Εκείνη δέχτηκε, αλλά ήταν επιφυλακτική: «Για να μπορέσουν να υπάρχουν ακόμη τα ίδια κτίσματα, οι τοίχοι και όλα όσα υπήρχαν την εποχή που διαπράχθηκε αυτό το γεγονός είναι… είπα, “απλώς δεν το βλέπω να συμβαίνει, αλλά θα ήθελα πολύ να το ερευνήσω”».

Κατά την προκαταρκτική εξέταση του δωματίου, τράβηξε ένα χαλαρό κομμάτι σοβατεπί κάτω από ένα καλοριφέρ μέσα στον τοίχο και, προς μεγάλη της έκπληξη, βρήκε στρώσεις γυψοσανίδας.

«Σκέφτηκα: “Θεέ μου, υπάρχει πραγματικά πιθανότητα να υπάρχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο που έχει διατηρηθεί και στο οποίο ίσως μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Αυτό με ενθουσίασε πάρα πολύ. Ήμουν σαν να λέω: ‘Πρέπει να είμαι μέρος αυτού.’”»

Αφού υποσχέθηκαν στον ιδιοκτήτη του μοτέλ ότι θα αποκαταστήσουν ό,τι είχαν αφαιρέσει, η ομάδα επέστρεψε άλλες δύο φορές και εντόπισε ένα μικρό δωμάτιο όπου πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε η Short. «Βρήκαμε αποδείξεις ενός σημαντικού αιματηρού συμβάντος σε αυτό το δωμάτιο», λέει ο Τόμας.

Επιπλέον, η ομάδα κατάφερε να αποκτήσει χιλιάδες σελίδες εγγράφων για την υπόθεση, τα οποία δεν είχαν δοθεί ποτέ στο κοινό μέχρι σήμερα, λέει ο Τόμας. «Πολλές από αυτές τις αναφορές μάς δίνουν μια πολύ καλή εικόνα για τις κινήσεις του δράστη, αλλά και για την Ελίζαμπεθ Σορτ. Μπορούμε να δούμε τα σημεία όπου διασταυρώνονται, τα οποία συνδέονται επίσης με αυτό το μοτέλ».

Προσθέτει: «Σε κάθε σημείο των φακέλων όπου αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν αίμα, βρήκαμε αίμα και στο δωμάτιο».

Όταν τοποθέτησαν τους φακέλους δίπλα-δίπλα και τους μελέτησαν, έγινε σαφές ποιος σκότωσε τη Σορτ, λέει. «Το πραγματικά θλιβερό είναι ότι όλες οι απαντήσεις ήταν μπροστά στα μάτια όλων. Όποιος είχε αυτό το σύνολο εγγράφων και τα διάβαζε πραγματικά, θα το καταλάβαινε».

Τώρα, αυτό που χρειάζονται ο Τόμας και η ομάδα του είναι η πλήρης, μη επεξεργασμένη νεκροψία της Σορτ, την οποία η αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD) δεν έχει ποτέ δημοσιοποιήσει. «Ο μόνος τρόπος να επιβεβαιώσω το κίνητρο αυτού του εγκλήματος είναι να δω την ιατροδικαστική έκθεση της Elizabeth Short», λέει.

Λαμβάνοντας υπόψη πόσα μπορούν να αποκαλυφθούν από την εξιχνίαση αυτής της ανεξιχνίαστης υπόθεσης, ο Τόμας και η ομάδα του ζητούν τη βοήθεια του κοινού, προκειμένου να πιεστεί το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD) να δώσει στη δημοσιότητα τη νεκροψία, υπογράφοντας μια διαδικτυακή αίτηση στο Change.org/JusticeforElizabeth.

«Η δικαιοσύνη», λέει ο Τόμας, «έχει καθυστερήσει πάρα πολύ για το θύμα και την οικογένειά της».

Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ αναφέρονται στο διαβόητο ξενοδοχείο Cecil του Λος Άντζελες, πάντως υπήρχαν αναφορές ότι η Ελίζαμπεθ Σορτ είχε εμφανιστεί εκεί να πίνει το ποτό της, αλλά θα είχε ενδιαφέρον να δούμε την εξέλιξη που θα έχουν όσα υποστηρίζουν.