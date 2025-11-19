Βρούτσης για συνάντηση με Μποντιρόγκα: «Δεσμευόμαστε για ένα Final Four γιορτή του μπάσκετ»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα στα πλαίσια των προετοιμασιών για το Final Four της διοργάνωσης που θα γίνει το Μάιο στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στην Αθήνα.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Βρούτσης δηλώνει ότι υπάρχει δέσμευση από την πολιτεία για μία γιορτή του μπάσκετ, «αντάξια του επιπέδου της EuroLeague και της αθλητικής ιστορίας της χώρας μας».

Αναλυτικά η ανάρτηση Βρούτση:

«Χαρά μου να υποδεχθώ στο Υπουργείο Αθλητισμού τον Πρόεδρο της EuroLeague, Dejan Bodiroga.

Μαζί με τον Πρόεδρο της Υποστηρικτικής Οργανωτικής Επιτροπής για το Final Four της Αθήνας, Δημήτρη Φραγκάκη και τα στελέχη της, συνεχίζουμε τη στενή συνεργασία μας για τη σπουδαία διοργάνωση που επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια.

Ο κ. Bodiroga εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την Ελληνική Κυβέρνηση για το ενδιαφέρον και την αποφασιστικότητά της να φιλοξενήσει το Final Four, ενώ από την πλευρά μας δεσμευτήκαμε για μια γιορτή του μπάσκετ, υψηλότατης ποιότητας, αντάξια του επιπέδου της EuroLeague και της αθλητικής ιστορίας της χώρας μας».