Campo de Fútbol de Vallecas: Ποιο είναι τελικά το «κοτέτσι» που ανέφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος

Η ΑΕΚ άγγιξε αλλά δεν κατάφερε ολοκληρώσει μία μυθική ανατροπή κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο (3-1) με αποτέλεσμα να μείνει εκτός συνέχειας στο Conference League και να σβήσει το ευρωπαϊκό της όνειρο.

Μετά το τέλος της ρεβάνς, ο πρόεδρος της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, χαρακτήρισε το γήπεδο του ισπανικού συλλόγου «κοτέτσι» λόγω των διαστάσεων που έχει, όπου η ομάδα ηττήθηκε με 3-0 και αποτέλεσε τον κύριο λόγο του αποκλεισμού.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr