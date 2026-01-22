Μενού

Champions League: Έπεσε 24ος ο Ολυμπιακός, αυτά χρειάζεται

Δείτε τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην όγδοη και τελευταία αγωνιστική της league phase του Champions League προκειμένου να συνεχίσει στα νοκ άουτ.

Ερνέστο Βαλβέρδε
O Ερνέστο Βαλβέρδε | Getty Images
Η έβδομη αγωνιστική της league phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να καταλαμβάνει την 24η θέση της βαθμολογίας και να πηγαίνει στο Άμστερνταμ για την τελευταία στροφή όντας οριακά μέσα στην 24άδα, καθώς η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε πήρε μεγάλη νίκη ενάντια στην Αταλάντα.

