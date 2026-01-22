Champions League: Έπεσε 24ος ο Ολυμπιακός, αυτά χρειάζεται

Η έβδομη αγωνιστική της league phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με τον Ολυμπιακό να καταλαμβάνει την 24η θέση της βαθμολογίας και να πηγαίνει στο Άμστερνταμ για την τελευταία στροφή όντας οριακά μέσα στην 24άδα, καθώς η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε πήρε μεγάλη νίκη ενάντια στην Αταλάντα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ο απολογισμός της τραγωδίας: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε νεκρή η γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα
- Έξαλλη η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν γίνεται όποτε λέμε μια άποψη να ρίχνετε κατάρες»
- Ποιες χώρες «έριξαν χυλόπιτα» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ
- Άνω Γλυφάδα: Η στιγμή που γυναίκα διασώζεται την τελευταία στιγμή από ορμητικό χείμαρρο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.