Champions League: «Φούντωσαν» οι ελπίδες του Ολυμπιακού μετά τον θρίαμβο της Βίλα

Ο αποψινός τελικός στο «Besiktas Park» της Κωνσταντινούπολης είχε παράλληλα και... ελληνικό ενδιαφέρον αφού ο Ολυμπιακός ήθελε συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Και τελικά το τέλος ήταν αίσιο για τους Πειραιώτες που ήθελαν σε πρώτη φάση νίκη και κατάκτηση του τροπαίου από την Άστον Βίλα (όπως κι έγινε), προκειμένου να συνεχίζουν να ελπίζουν ότι θα αποφύγουν ένα γύρο στους προκριματικούς του Champions League του καλοκαιριού.

Πλέον, το πρώτο βήμα έγινε και οι «ερυθρόλευκοι» για να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους από τον Γ' και όχι τον Β' προκριματικό θα περιμένουν και δεύτερο... δώρο από τους «χωριάτες». Αυτό θα συμβεί εάν η ομάδα του Έμερι τερματίσει στην 4η θέση της Premier League, όπου και βρίσκεται μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Την τελευταία αγωνιστική (24/5) η Αστον Βίλα θ' αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Λίβερπουλ που είναι τρεις βαθμούς πίσω της - κι έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία - θα υποδεχθεί την Μπρέντφορντ.