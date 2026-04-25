Champions League Γυναικών: Σήμερα στις 19:15 η αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα

Τα βλέμματα όλης της Ευρώπης στρέφονται απόψε στην επιβλητική Allianz Arena, εκεί όπου διεξάγεται η πρώτη, τεράστια μάχη για ένα εισιτήριο στον μεγάλο τελικό του Women's Champions League. Στις 19:15, ζωντανά από το Mega News, η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Μπαρτσελόνα σε έναν ημιτελικό που υπόσχεται συγκινήσεις.

Από τη μία, η «διψασμένη» Μπάγερν επιστρέφει στις 4 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια.

Από την άλλη, η απόλυτη υπερδύναμη. Η Μπαρτσελόνα δίνει το «παρών» σε ημιτελική φάση για 7η συνεχόμενη χρονιά και θέλει να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της, έχοντας ήδη υπέρ της την προϊστορία με 4 νίκες έναντι μόλις 1 της γερμανικής ομάδας.

Την ίδια στιγμή, το θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα και στο Λονδίνο! Στον άλλο μεγάλο ημιτελικό, η κάτοχος του τροπαίου Άρσεναλ φιλοξενεί την πολυνίκη της διοργάνωσης, Λιόν, σε ένα ζευγάρι που κόβει την ανάσα.