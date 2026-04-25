Champions League Γυναικών: Σήμερα στις 19:15 η αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα

Τα βλέμματα όλης της Ευρώπης στρέφονται απόψε στην επιβλητική Allianz Arena, εκεί όπου διεξάγεται η πρώτη, τεράστια μάχη για ένα εισιτήριο στον μεγάλο τελικό του Women's Champions League. Στις 19:15, ζωντανά από το Mega News, η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Μπαρτσελόνα σε έναν ημιτελικό που υπόσχεται συγκινήσεις.
Από τη μία, η «διψασμένη» Μπάγερν επιστρέφει στις 4 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια.
Από την άλλη, η απόλυτη υπερδύναμη. Η Μπαρτσελόνα δίνει το «παρών» σε ημιτελική φάση για 7η συνεχόμενη χρονιά και θέλει να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της, έχοντας ήδη υπέρ της την προϊστορία με 4 νίκες έναντι μόλις 1 της γερμανικής ομάδας.
Την ίδια στιγμή, το θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα και στο Λονδίνο! Στον άλλο μεγάλο ημιτελικό, η κάτοχος του τροπαίου Άρσεναλ φιλοξενεί την πολυνίκη της διοργάνωσης, Λιόν, σε ένα ζευγάρι που κόβει την ανάσα.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.