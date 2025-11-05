Champions League: Χορταστικό 3-3 στη ματσάρα ανάμεσα σε Μπριζ και Μπάρτσα

Συνολικά έξι γκολ. Τρία από κάθε ομάδα. Ένας ματς που μόλις στο 8ο λεπτό ήταν 1-1. Ένα πέναλτι που δόθηκε αλλά το... πήρε πίσω το Var. Ένα γκολ που μπήκε αλλά το ακύρωσε το Var. Μπριζ και Μπαρτσελόνα έδωσαν μία πραγματική ποδοσφαιρική παράσταση και ένα από καλύτερα ματς που έχουμε δει φέτος στη League Phase του Champions League.

Απίστευτο ματς έγινε στο «Γιαν Μπρεϊντέλ» όπου η Μπριζ προηγήθηκε τρεις φορές της Μπαρτσελόνα, η οποία βρήκε ισάριθμες απαντήσεις και πήρε την ισοπαλία 3-3. Μάλιστα το τελευταίο της γκολ σημειώθηκε όταν ο Γιαμάλ επιχείρησε σέντρα, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Χρήστου Τζόλη και κατέληξε στα δίχτυα. Πρώτο αυτογκόλ στην καριέρα του Έλληνα διεθνή σε μία σπάνια φάση.

Έστω και δύσκολα, η Ίντερ επικράτησε 2-1 της Καϊράτ Αλμάτι στο Μιλάνο, έκανε το «4 στα 4» και έπιασε τη Μπάγερν και την Άρσεναλ στην κορυφή της League Phase, μετά από 4 αγωνιστικές στο Champions League. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες έλυσε τον «γρίφο» με τη λήξη του ημιχρόνου, οι Καζάκοι αντέδρασαν, όμως ο Κάρλος Αουγκούστο υπέγραψε τη νίκη των «νερατζούρι».

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα και να καταρρίπτει ότι ρεκόρ βρίσκει στο δρόμο του. Απόψε εναντίον της Ντόρτμουντ σκόραρε για 13 συνεχόμενο ματς στο Champions League, ξεπερνώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο που είχε 12 σερί αγώνες με γκολ τη σεζόν 2017/18. Η Σίτι νίκησε εύκολα 2-0 τη Ντόρτμουντ και βρίσκεται σε απόσταση δύο βαθμών από τις ομάδες της κορυφής.

Εξαιρετικά τα πάει και η Νιούκαστλ, καθώς το 2-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο αποτελεί την 3η νίκη της σε αυτές τις πρώτες 4 αγωνιστικές.

Δύο ιστορικές ομάδες του θεσμού και κάτοχοι συνολικά έξι τροπαίων, υποφέρουν εφέτος και ουσιαστικά έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια καθώς παραμένουν στο απόλυτο «μηδέν». Ο Άγιαξ (0-3 από τη Γαλατασαράι με χατ-τρικ του Βίκτορ Όσιμεν) και η Μπενφίκα (0-1 από τη Λεβερκούζεν) γνώρισαν την τέταρτη διαδοχική ήττα τους σε μία άκρως απογοητευτική παρουσία στην εφετινή League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης. Με τη Μπενφίκα βασικός ήταν και πάλι ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Η μαγική ιστορία της Πάφου στο Champions League της περιόδου 2025/26 φαίνεται πως έχει κι άλλα κεφάλαια να παρουσιάσει. Οι εκπληκτικοί Κύπριοι του Χουάν Κάρλος Καρσέδο νίκησαν 1-0 τη Βιγιαρεάλ στο στάδιο της Λεμεσού, έφτασαν τους 5 βαθμούς και αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους για τη συνέχεια του θεσμού. Το μοναδικό γκολ σημείωσε με κεφαλιά ο Ντέρικ Λουκάσεν, στο ξεκίνημα του Β΄ ημιχρόνου.

Στη Μπακού η έκπληξη της διοργάνωσης Καραμπάγκ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Τσέλσι και έφτασε τους 7 βαθμούς, όσους και οι «μπλε».