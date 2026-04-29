Champions League: Η Παρί κέρδισε 5-4 την Μπάγερν σε... ακραία ματσάρα

Σε ένα από τα συγκλονιστικότερα από κάθε άποψη ματς στην Ιστορία του Champions League και σαφώς στο κορυφαίο της τρέχουσας σεζόν, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 5-4 της Μπάγερν στο «Παρκ ντε Πρενς» στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό της διοργάνωσης που θα μείνει αξέχαστος στα εκατομμύρια των ανθρώπων που τον παρακολούθησαν είτε δια ζώσης είτε τηλεοπτικά.

Το ότι οι δύο ομάδες ήταν οι κορυφαίες της εφετινής διοργάνωσης, ήταν κάτι που το γνώριζαν όλοι. Ποιος, όμως, θα μπορούσε να περιμένει αυτό που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης (28/4) στην «Πόλη του Φωτός».

Την ομάδα του Μονάχου, κατά πολλούς το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, να μπαίνει δυνατά και να προηγείται με το πέναλτι του Κέιν και την πρωταθλήτρια Ευρώπης να απαντά με δύο γκολ μέσα σε εννέα λεπτά (Κβαρατσχέλια και Νέβες).

Ο Ολίσε, όμως, με φοβερό σουτ «έγραψε» το 2-2 στο 41' κι ενώ έμοιαζε ότι αυτό θα ήταν το σκορ του ημιχρόνου ο Ντεμπελέ με πέναλτι στις καθυστερήσεις το πλεονέκτημα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Λουίς Ενρίκε απέδειξε γιατί είναι από τα φαβορί για το back to back. Προηγήθηκε με 5-2 κι έδειξε προς στιγμή έτοιμη να «καθαρίσει» την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι.

Οι πρωταθλητές Γερμανίας, όμως, δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Με δύο γκολ μέσα σε 4 λεπτά (65'-68') από τους Ουπακεμανό και Ντίας η Μπάγερν μείωσε σε 5-4 κι άφησε τα πάντα ανοικτά για τη ρεβάνς της «Αλιάντς Αρένα» στις 6 Μαΐου.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τους Γάλλους να έχουν δοκάρι με τον Μαγιουλού στο 87', το δεύτερο στο ματς μετά από εκείνο του Ολίσε στο 32'.