Η μεγάλη αλλαγή που κάνει το OPEN στο πρωινό του Σαββατοκύριακου

Τις τελικές αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Τηλεόρασης και Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης Χρήστου Παναγιωτόπουλου αναμένουν τα στελέχη του προγράμματος στο Open για να προχωρήσουν στον τελικό σχεδιασμό της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν. Αυτή τη στιγμή το βασικό σενάριο θέλει την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου 10.00 – 13.00 να εναρμονίζεται με αυτή των καθημερινών και να περνά στην ενημέρωση.

Πράγμα που σημαίνει πως ολοκληρώνεται η εκπομπή «Ραντεβού το Σου Κου» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει πως ολοκληρώνεται και η συνεργασία τους με το Ανοιχτό Κανάλι. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει συμβόλαιο με το Open και για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν και όσον αφορά στην Ιωάννα Μαλέσκου πρόθεση του δικτύου είναι να συνεχιστεί η συνεργασία.

Το όνομα του Σπύρου Χαριτάτου που παρουσιάζει με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου τις «Καθαρές κουβέντες» ακούγεται για το «10.00 – 13.00» του Σαββατοκύριακου χωρίς να αποκλείεται η απογευματινή ζώνη των καθημερινών να περάσει αντίστροφα από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία. Θα πρέπει να επισημανθεί πως το Open σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μην βγάλει φέτος το καλοκαίρι ζωντανή ψυχαγωγική εκπομπή και να συνεχίσει με δύο πρωινές ενημερωτικές εκπομπές.

