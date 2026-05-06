Champions League: Η Παρί πήρε χρύση ισοπαλία από την Μπάγερν και πάει στον τελικό με την Άρσεναλ

Το έκανε πέρυσι και πάει να το κάνει και φέτος. Η Παρί Σεν Ζερμέν μετά την περυσινή κατάκτηση του Champions League, συνεχίζει να παραδίδει μαθήματα άμεσου ποδοσφαίρου και πηγαίνει στον τελικό της διοργάνωσης για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ και να κάνει το back to back.

Οι «Παριζιάνοι» ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Μπαγερν Μονάχου, με το γκολ του Ντεμπελέ από το 3ο λεπτό του αγώνα, να κάνει την διαφορά και έδειξαν ότι παραμένουν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της «κούπας».

Οι Βαυαροί ισοφάρισαν με τον Κέιν στις καθυστερήσεις αλλά πλέον ήταν αργά για να αλλάξουν την μοίρα του ζευγαριού.

Μετά το «ξέφρενο» 5-4 του πρώτου αγώνα στο Παρίσι, το θέαμα απόψε δεν ήταν τόσο εντυπωσιακό στην «Αλιάντς Αρένα», εκεί όπου η Παρί είχε συντρίψει 5-0 την Ίντερ στον τελικό του 2025.

Πάντως, βρήκε και πάλι το γρήγορο γκολ, όταν σε αντεπίθεση στο 3΄ ο Κβαρατσκέλια πάσαρε στον Ντεμπελέ και ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας άνοιξε το σκορ. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, θα περίμενε κανείς το ματς να αποκτήσει ρυθμό αντίστοιχο με του πρώτου αγώνα. Όμως, οι πρωταθλητές Ευρώπης έδειξαν ότι ξέρουν να αμύνονται πολύ καλά, άφησαν χώρο στη Μπάγερν του Κομπανί και παράλληλα ήταν «φωτιά» στις αντεπιθέσεις με «Κβάρα» και τον θαυματουργό νεαρό Ντεζιρέ Ντουέ.

Η πίεση της Μπάγερν εντάθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά το γκολ άργησε να έρθει. Το πέτυχε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χάρι Κέιν, αλλά ήταν πια αργά. Η Παρί έφυγε θριαμβεύτρια από το Μόναχο και ετοιμάζεται για το back to back, στις 30 Μαϊου στη Βουδαπέστη, κάτι που μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει πετύχει στον 21ο αιώνα.