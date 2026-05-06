Γιατί ο Νότης Σφακιανάκης δεν θα πάει στην κηδεία της αδερφής του στην Κω

Δύσκολες ώρες βιώνει ο δημοφιλής τραγουδιστής Νότης Σφακιανάκης, καθώς πενθεί την απώλεια της αγαπημένης του αδερφής, Πολυάννας. Η εκλιπούσα άφησε την τελευταία της πνοή τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, έπειτα από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η εξόδιος ακολουθία πρόκειται να τελεστεί την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στην Κω, το νησί όπου διέμενε μόνιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το πρωινό», ο τραγουδιστής είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και -όπως όλα δείχνουν- δεν θα ταξιδέψει στην Κω για να πει το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη του αδερφή.

Με αφορμή το δυσάρεστο αυτό γεγονός, η τηλεοπτική εκπομπή «Buongiorno» προέβαλε ένα παλαιότερο απόσπασμα από την εκπομπή «Gala» της Μαρίας Σταματέρη. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη, η Πολυάννα Σφακιανάκη είχε μιλήσει με τα πιο θερμά και συγκινητικά λόγια για τον μικρότερο αδερφό της, διαψεύδοντας κατηγορηματικά διάφορες φήμες που κυκλοφορούσαν κατά καιρούς για εκείνον.

«Ήμασταν πολύ δεμένα αδέρφια»

Αναπολώντας τα παιδικά τους χρόνια και το δέσιμο της οικογένειας, η Πολυάννα είχε αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ήμασταν πολύ δεμένα αδέρφια, έτσι μας είχαν μάθει οι γονείς μας και ο παππούς με τη γιαγιά μας που μας μεγάλωσαν. Όταν έφυγε ο Νότης από την Κω και πήγε στην Αθήνα για να ψάξει την τύχη του στο τραγούδι, εγώ για έναν μήνα ήμουν άρρωστη! Ήταν μικρότερός μου και τον ντάντευα από μικρό σαν πιο μεγάλη. Μου έλειψε πάρα πολύ, δηλαδή ήταν πολύ άσχημη περίοδος για εμένα».

«Κατά καιρούς βγαίνουν πολλοί και λένε διάφορα και εκνευρίζομαι, διότι είναι αναλήθειες και είναι κι από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Νότη. Δηλαδή λένε ότι στο κέντρο δεν αφήνει άνθρωπο να χορέψει, πράγμα που δεν ευσταθεί».

«Ο πατέρας μου αρρώστησε και τα έκανε όλα ο Νότης. Αν δεν ήταν εκείνος, δεν θα υπήρχε κανένας. Όλους εκείνος μας στηρίζει. Είναι το μικρό μας, το αγαπημένο μας και όταν ακούω διάφορα που λένε, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους να έχουν έναν τέτοιο γιο και έναν τέτοιο αδερφό».