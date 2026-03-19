Champions League: Λίβερπουλ... από τα παλιά, Μπάρτσα από το «διάστημα»

Ο ένας με τεσσάρα, ο άλλος με εφτάρα, Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα «πέταξαν» πανηγυρικά στους «8» του Champions League.

Εντυπωσιακή πρόκριση της Λίβερπουλ | AP Photo
Η Λίβερπουλ απ΄τα... παλιά παρουσιάστηκε απόψε στο «Άνφιλντ». Οι «κόκκινοι» ήταν καταιγιστικοί, διέλυσαν 4-0 τη Γαλατασαράι και ανέτρεψαν  πανεύκολα το 1-0 της Κωνσταντινούπολης, ώστε να προκριθούν στους «8» του Champions League, όπου θα βρούν απέναντί τους την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σκόραρε ο Μο Σαλάχ ο οποίος έφτασε τα 50 γκολ στον θεσμό και μπήκε στο Top 10 της διαχρονικής λίστας των σκόρερ. Μαζί του και ο Χάρι Κέιν ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στο 4-1 της Μπάγερν επί της Αταλάντα και έγινε ο πρώτος Άγγλος που πιάνει το ορόσημο των 50.

Οι Βαυαροί προκρίθηκαν με συνολικό σκορ 10-2 και με χαρακτηριστική άνεση. Τώρα τους περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης στο πολύ μεγάλο ντέρμπι των προημιτελικών. 

Στο Λονδίνο η Τότεναμ έδωσε τη μάχη της εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά το σε βάρος της 5-2 του πρώτου αγώνα δεν της άφησε πολλά περιθώρια. Πήρε, ωστόσο, μια νίκη γοήτρου με 3-2 και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τσάβι Σίμονς.

Νωρίτερα, η Μπαρτσελόνα με ένα καταπληκτικό β΄ ημίχρονο, διέσυρε 7-2 την Νιούκαστλ στο «Καμπ Νου». Με τέσσερα γκολ μέσα σε ένα 20λεπτο (51΄-72΄) οι «Μπλαουγκράνα» έκαναν πάρτι στο «σπίτι τους» στη ρεβάνς του 1-1 του «Σεντ Τζέιμς Πάρκ» και στους προημιτελικούς θα αντιμετωπίσουν την Ατλέτικο Μαδρίτης. 

Δύο γκολ πέτυχε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος έφτασε τα 111 στη διοργάνωση και βρίσκεται πίσω από Ρονάλντο (140) και Μέσι (129) στον διαχρονικό πίνακα των σκόρερ.

Τα αποψινά αποτελέσματα

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Νιούκαστλ (Αγγλία) 7-2 (6΄,72΄ Ραφίνια, 18΄ Μπερνάλ, 45+7΄πεν. Γιαμάλ, 51΄ Φερμίν Λόπεθ,  56΄,61΄ Λεβαντόφσκι - 15΄,28΄ Ελάνγκα)
Α΄.αγ.: 1-1. Προκρίθηκε η Μπαρτσελόνα με συνολικό σκορ 8-3

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) - Αταλάντα (Ιταλία) 4-1 (25΄πεν., 54΄  Κέιν, 56΄ Καρλ, 70΄ Λουϊς Ντίας - 85΄ Σάμαρτζιτς)
Α΄.αγ.: 6-1. Προκρίθηκε η Μπάγερν με συνολικό σκορ 10-2

Λίβερπουλ (Αγγλία) - Γαλατασαράι (Τουρκία) 4-0 (25΄ Σόμποσλαϊ, 51΄ Εκιτικέ, 53΄ Γκράβενμπεργκ, 62΄ Σαλάχ)
Α΄.αγ.: 0-1. Προκρίθηκε η Λίβερπουλ με συνολικό σκορ 4-1

Τότεναμ (Αγγλία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2 (30΄ Κολό Μουανί, 52΄, 90΄πεν. Σίμονς - 47΄ Άλβαρες, 75΄ Χάντσκο)
Α΄.αγ.: 2-5. Προκρίθηκε η Ατλέτικο με συνολικό σκορ 7-4

Τα ζευγάρια των προημιτελικών (7 και 14/4):

  • Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν
  • Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο 
  • Σπόρτινγκ Λισ. - Άρσεναλ

