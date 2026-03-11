Champions League: Με θριάμβους Ατλέτικο και Μπάγερν έκλεισαν από τώρα θέση στους «8»

Το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του Champions League έκλεισαν από σήμερα η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπάγερν. Στο «Μετροπολιτάνο» της ισπανικής πρωτεύουσας, η «Ατλέτι» νίκησε άνετα 5-2 την Τότεναμ. Δεν έφταναν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Αγγλία, οι «Πετεινοί» πλήρωσαν και την απίθανη έμπνευση του νέου προπονητή τους, Ιγκόρ Τούντορ.

Ο Κροάτης ξαφνικά αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού γκολκίπερ στον Αντόνιν Κίνσκι, τον Τσέχο που είχε να αγωνιστεί από τον Οκτώβριο και το League Cup. Ο 23χρονος δέχθηκε τρία γκολ (στο ένα φέρει ακέραια την ευθύνη) μέσα στα πρώτα 15 λεπτά και ο Τούντορ, ολοκληρώνοντας την... αλλοπρόσαλλη προσέγγισή του, τον αντικατέστησε με τον Βικάριο. Εκ του αποτελέσματος, δεν κέρδισε και πολλά...

Στο Μπέργκαμο, η Μπάγερν πραγματοποίησε ακόμα μία καταιγιστική εμφάνιση, «συνέθλιψε» με 6-1 την Αταλάντα και πλησίασε το ρεκόρ της μεγαλύερης εκτός έδρας νίκης στα χρονικά του θεσμού (0-7) αφού προηγήθηκε με 6-0 από το 67΄.

Για δεύτερη φορά μέσα σε πεντέμιση μήνες η Γαλατασαράι πανηγύρισε εις βάρος της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη και, μάλιστα, με το ίδιο σκορ (1-0). Την πρώτη στις 30/9 στο πλαίσιο της League Phase κι απόψε στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League.

Με το γκολ του Λεμίνα στο 7' η τουρκική ομάδα επιβλήθηκε με 1-0 των «κόκκινων» και πήρε το προβάδισμα για τους προημιτελικούς ενόψει της ρεβάνς της 18ης Μαρτίου στο «Ανφιλντ». Η Λίβερπουλ πίεσε πάρα πολύ στο δεύτερο μέρος, βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 72' με τον Φαν Ντάικ, ωστόσο, μετά από αρκετά λεπτά διακοπής κι εξέτασης της φάσης από τον VAR, διαπιστώθηκε ότι στην αρχή της φάσης προηγήθηκε χέρι του Κονατέ.

Τέλος, στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιούκαστλ κατάφερε να παρουσιαστεί ανώτερη της Μπαρτσελόνα, νίκησε 1-0 στο 86΄ με γκολ του Χάρβεϊ Μπαρνς, είχε και δοκάρι με τον ίδιο παίκτη στο 74΄. Όμως οι Καταλανοί ισοφάρισαν με πέναλτι του Γιαμάλ στις καθυστερήσεις κι έτσι έχουν το «πάνω χέρι» ενόψει της ρεβάνς του «Καμπ Νου» την επόμενη Τετάρτη (18/3).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Champions League:

Γαλατασαράι - Λίβερπουλ 1-0 (7΄ Λεμίνα)

Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου 1-6 (90+1΄ Πάσαλιτς - 12΄ Σάνισιτς, 22΄, 64΄ Ολίσε, 25΄ Γκνάμπρι, 52΄ Τζάκσον, 67΄ Μουσιάλα)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2 (6΄ Γιορέντε, 14΄ Γκριζμάν, 15΄,55΄ Άλβαρες, 22΄ Λε Νορμάν - 26΄ Πέδρο Πόρο, 76΄ Σολάνκε)

Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα 1-1 (86΄ Μπαρνς - 90+6΄πεν. Γιαμάλ)