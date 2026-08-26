Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της Πέμπτης – Πού βρίσκεται η ΑΕΚ

Δεν ξανάγινε! Η ΛΑΣΚ Λιντς, περσινή πρωταθλήτρια Αυστρίας έκανε μία αδιανόητη ανατροπή κόντρα στη Σέλτικ, καθώς τη διέλυσε με το εμφατικό 5-1 στην παράταση (4-1 η κανονική διάρκεια) στη ρεβάνς των play off του Champions League και πανηγύρισε μία απίθανη πρόκριση στη League Phase για πρώτη φορά στην Ιστορία της!

Η αυστριακή ομάδα έχοντας χάσει με 3-0 στον πρώτο αγώνα στο "Celtic Park", βρέθηκε να χάνει με 1-0 και στη ρεβάνς στην "Raiffeisen Arena" απ' το γκολ του ΜακΓκρέγκορ στο 21' όμως στη συνέχεια ήταν καταιγιστική. Σημείωσε τέσσερα γκολ στην κανονική διάρκεια με τον Φλέκερ να διαμορφώνει στο 90ό λεπτό το 4-1 και να στέλνει το ματς στο έξτρα 30λεπτο.

Εκεί ο Αντενίραν (που είχε και δοκάρι στο 71') σημείωσε το 5ο γκολ της ΛΑΣΚ και της έδωσε την πρόκριση στον «χρυσοφόρο» ενιαίο όμιλο της League Phase. Ο ίδιος παίκτης μάλιστα στο 115' έχασε πέναλτι, καθώς δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σινίσαλο απ' την «άσπρη βούλα» και να «τελειώσει» νωρίτερα το ματς. Έτσι η Σέλτικ που υποτίμησε πολύ τη ρεβάνς μετά το 3-0 στην έδρα της, έμεινε εκτός φάσης ομίλων για 6η σερί σεζόν!

Τη βραδιά των μεγάλων ανατροπών την ξεκίνησε η Σαμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν κι ολοκλήρωσε τη μεγάλη έκπληξη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Στη ρεβάνς των play off στη Μπακού, έχανε έως το 74΄ 1-2 από τη Χάποελ Μπερ Σεβά η οποία είχε επικρατήσει και στο πρώτο ματς με το ίδιο σκορ.

Όμως κατάφερε να ισοφαρίσει και στη συνέχεια με γκολ του Μουταλίμοφ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, να στείλει το ματς στην παράταση. Εκεί, αποβλήθηκε ο Ντιόπ των φιλοξενούμενων στο 100΄ και στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Εμπινά πέτυχε 4-2 και στο 115΄ ο Μίκελς διαμόρφωσε το τελικό 5-2.

Έτσι, η πρωταθλήτρια Αζερμπαϊτζάν που ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου από τον Α΄ προκριματικό, πέρασε τέσσερις γύρους και θα είναι παρούσα στην κλήρωση της League Phase, την Πέμπτη στο Μόντε Κάρλο. Τέλος, η Μπόντο Γκλιμτ νίκησε πανεύκολα τη Ναϊμέγκεν με 3-0 και πήρε για πρώτη φορά στην Ιστορία της για δεύτερη σερί σεζόν «εισιτήριο» για τη League Phase του Champions League.

Την Πέμπτη (27/8) διεξάγεται στο Μόντε Κάρλο η κλήρωση της League Phase του Champions League. Οι 36 συμμετέχουσες χωρίζονται σε 4 γκρουπ δυναμικότητας και κάθε μία θα αντιμετωπίσει μία ομάδα από το δικό της γκρουπ και δυο από τα υπολοιπα.

Η κλήρωση ξεκινάει στις 19:00 και τα γκρουπ διαμορφώνονται ως εξής:

Γκρουπ 1

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)

Ίντερ (Ιταλία)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Γκρουπ 2

Άστον Βίλα (Αγγλία)

Μάντσεστερ Γιουν. (Αγγλία)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Ρόμα (Ιταλία)

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μπριζ (Βέλγιο)

PSV Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)

Γκρουπ 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Λιλ (Γαλλία)

Νάπολι (Ιταλία)

Λειψία (Γερμανία)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)

Γαλατασαράι (Τουρκία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) ή Λιόν (Γαλλία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Γκρουπ 4

Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) ή Βίκινγκ (Νορβηγία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) ή Τσέλιε (Σλοβενία)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)

ΑΕΚ ή Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)

ΛΑΣΚ Λιντς (Αυστρία)

Κόμο (Ιταλία)

Λανς (Γαλλία)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν.)