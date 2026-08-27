Μενού

Champions League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ

Σήμερα (Πέμπτη 27/8) το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του Champions League και η ΑΕΚ περιμένει τους αντιπάλους της.

Reader symbol
Newsroom
aek
Η ΑΕΚ στο Champions League | eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Την Πέμπτη (27/8) διεξάγεται στο Μόντε Κάρλο η κλήρωση της League Phase του Champions League. Οι 36 συμμετέχουσες χωρίζονται σε 4 γκρουπ δυναμικότητας και κάθε μία θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες από κάθε γκρουπ. 

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ θα τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ.  

Η κλήρωση ξεκινάει στις 19:00 και τα γκρουπ διαμορφώνονται ως εξής:

Γκρουπ 1

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)
Λίβερπουλ (Αγγλία)
Ίντερ (Ιταλία)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)
Άρσεναλ (Αγγλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

Γκρουπ 2

Άστον Βίλα (Αγγλία)
Μάντσεστερ Γιουν. (Αγγλία)
Ντόρτμουντ (Γερμανία)
Ρόμα (Ιταλία)
Σπόρτινγκ (Πορτογαλία)
Πόρτο (Πορτογαλία)
Μπριζ (Βέλγιο)
PSV Αϊντχόφεν (Ολλανδία)
Ρεάλ Μπέτις (Ισπανία)

Γκρουπ 3

Φέγενορντ (Ολλανδία)
Λιλ (Γαλλία)
Νάπολι (Ιταλία)
Λειψία (Γερμανία)
Βιγιαρεάλ (Ισπανία)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
Γαλατασαράι (Τουρκία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 

Γκρουπ 4

ΑΕΚ
Βίκινγκ (Νορβηγία)
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)
Στουτγκάρδη (Γερμανία)
ΛΑΣΚ Λιντς (Αυστρία)
Κόμο (Ιταλία)
Λανς (Γαλλία)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν).

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ