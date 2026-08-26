Νεπάλ: «Μέσα σε πέντε λεπτά χάθηκαν τα πάντα» – Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Νεπάλ, όταν τεράστιες ποσότητες νερού παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, περιέγραψε Έλληνας που ζει στη χώρα.

Μιλώντας στο MEGA, ο ίδιος έκανε λόγο για μία καταστροφή που σημειώθηκε μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, όταν αποκολλήθηκε βράχος από παγετώνα, με αποτέλεσμα να αδειάσει μία ολόκληρη λίμνη.

«Έγινε μέσα σε πέντε λεπτά. Αποκολλήθηκε ένας βράχος από τον παγετώνα, ο οποίος άφησε από πίσω του μία ολόκληρη λίμνη να αδειάσει», ανέφερε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, εκατομμύρια τόνοι νερού κατέβηκαν με τεράστια ορμή, παρασύροντας ό,τι βρισκόταν μπροστά τους.

«Πήρε σβάρνα ό,τι έβρισκε μπροστά του. Χωριά, πόλεις, γέφυρες. Έχει πάρει τράπεζες, έχει πάρει σχολεία. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή», δήλωσε.

Ο Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ υποστήριξε ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον αριθμό των νεκρών και των αγνοουμένων.

Όπως είπε, οι πιθανότητες να έχουν επιβιώσει άνθρωποι που παρασύρθηκαν από τον ορμητικό χείμαρρο είναι περιορισμένες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι επικοινώνησε με την ελληνική πρεσβεία και, μέχρι τη στιγμή των δηλώσεών του, δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση για Έλληνα που να έχει κινδυνεύσει ή να αγνοείται.

Ο ίδιος αποκάλυψε, μάλιστα, ότι είχε περάσει από τον δρόμο όπου σημειώθηκε η καταστροφή μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

«Ήταν να τον περάσω σήμερα το πρωί, αλλά έβαλε το χέρι του ο Θεός, μάλλον», κατέληξε.