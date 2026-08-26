Αποστολία Ζώη: Με ράστα μαλλιά στη Ζανζιβάρη - «Νιώθω σαν βασίλισσα της ζούγκλας»

Διακοπές σε εξωτικούς προορισμούς κάνει η Αποστολία Ζώη. Μετά το Μπαλί, σειρά είχε η Ζανζιβάρη που την έκανε να νιώθει «βασίλισσα της ζούγκλας».
Ανέμελη, με μαλλιά ράστα, καπέλο από φύλλα και κατακόκκινα λουλούδια και κραγιόν, χέρια γεμάτα δαχτυλίδια και ένα λαμπερό χαμόγελο η γνωστή τραγουδίστρια μας μετέφερε την καλή της διάθεση από τον τροπικό παράδεισο.
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Χαμένη στο πράσινο της Ζανζιβάρης συνέχισε το ταξίδι της εξερευνώντας το Jozani Forest όπου συνάντησε τις κόκκινες μαϊμούδες Red Colobus που την ενθουσίασαν με τη σκανταλιάρικη διάθεσή τους.
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