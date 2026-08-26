Για τη μεγάλη μάχη που έδωσε ο Δημήτρης Κόκοτας επί περισσότερα από δύο χρόνια στο νοσοκομείο μίλησε η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, μία ημέρα μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή σε ηλικία 57 ετών.

Μιλώντας στο Live News, περιέγραψε τις αντιδράσεις που είχε ο Δημήτρης Κόκοτας όλο αυτό το διάστημα, τονίζοντας ότι καταλάβαινε όσα συνέβαιναν γύρω του και ανταποκρινόταν στα ερεθίσματα που του έδινε.

«Ο Δημήτρης καταλάβαινε, είχε συναίσθημα, αντιδρούσε. Προσπαθούσα, του έλεγα να κάνει πράγματα. “Πώς παίζεις πιάνο;”. Κουνούσε τα δάχτυλα…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε πως μέχρι και το τελευταίο διάστημα διατηρούσε την ελπίδα ότι η κατάσταση της υγείας του θα μπορούσε να παρουσιάσει βελτίωση.

«Θεωρούσα ότι σιγά-σιγά έρχεται κοντά μας. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Καταλάβαινα ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά έδειχνε δύναμη», είπε.

Από τις 28 Μαρτίου 2024, όταν ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη καρδιακή ανακοπή, μέχρι και τον θάνατό του στις 25 Αυγούστου 2026, η Κατερίνα Πετράκη βρισκόταν καθημερινά στο πλευρό του.

«Πήγαινα κάθε μέρα. Δεν μου έτυχε κάτι να μην μπορέσω να πάω. Κάθε μέρα ήμουν στο επισκεπτήριό μου. Έκανα το αυτονόητο. Όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη θυσία. Αγαπάς και δίνεις ό,τι έχεις», ανέφερε.

Κλείνοντας, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα μέσα από τον τρόπο με τον οποίο η ίδια γνώρισε τον σύζυγό της: «Να είμαστε ευγενικοί, να χαμογελάμε, να συγχωρούμε. Λίγο, να γίνουμε όλοι σαν τον Δημήτρη».