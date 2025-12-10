Champions League: Ξύπνησε η Λίβερπουλ και «σκότωσε» την Ίντερ

Το μεγάλο «διπλό» της Λίβερπουλ στο Μιλάνο απέναντι στην Ίντερ (1-0), από κάθε άποψη, τόσο από βαθμολογικής, αλλά και από ψυχολογικής, μετά τα όσα έχουν συμβεί με τις απανωτές αποτυχίες της ομάδας εντός κι εκτός των συνόρων, αλλά και το θέμα Σαλάχ, ήταν το αποτέλεσμα που «σημάδεψε» το πρώτο «πιάτο» της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ακόμη ξεχώρισαν, οι εκτός έδρας νίκες των Μαρσέιγ και Ατλέτικο Μαδρίτης, με ανατροπή, μάλιστα, απέναντι σε Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (3-2) και Αϊντχόφεν (3-1) και η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στα «τρίποντα» με σκόρερ δύο τερμάτων τον Κουντέ (!) στο 2-1 επί της Αϊντραχτ.

Στην πρώτη οκτάδα, που δίνει την απευθείας πρόκριση μπήκαν Τότεναμ και Αταλάντα. Οι «πετεινοι» μετά το άνετο 3-0 επί της Σλάβια Πράγας (ο Ζαφείρης μπήκε στο ματς στο 60'), ενώ οι «μπεργκαμάσκι» αφού έκαναν μία εντυπωσιακή ανατροπή επί της Τσέλσι με πρωταγωνιστή τον Βέλγο, Ντε Κετελάρε (ασίστ και γκολ) στο τελικό 2-1 επί των Λονδρέζων.

Νίκη που τη βάζει στην 24άδα και συγκεκριμένα στην 18η θέση πέτυχε η Μονακό απέναντι στη Γαλατασαράι (1-0).

Νωρίτερα, για 12 λεπτά η Μπάγερν βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο», μέσα στο «σπίτι» της, στην αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ, αλλά χρειάστηκε μόλις 13 για να μετατρέψει το εις βάρος 0-1 σε 3-1 στο δεύτερο χρονικά ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με την 5η της νίκη (έχει μία ήττα) η πρωτοπόρος της Bundesliga «έπιασε» στην κορυφή την Άρσεναλ, αλλά με ματς περισσότερο από τους «κανονιέρηδες».

Τα «Λιοντάρια» κατάφεραν να προηγηθούν με το αυτογκόλ του Κίμιχ στο 54', αλλά δέχτηκαν ένα «φθηνό» γκολ ισοφάρισης από τον Γκνάμπρι (65') κι από κει και πέρα «κατέρρευσαν». Οι Βαυαροί με άλλα δύο γκολ (Καρλ και Τα) «σφράγισαν» το «τρίποντο», ενώ οι «νταμπλούχοι» Πορτογαλίας έπεσαν από την πρώτη 8άδα, όπου προσωρινά ανέβηκε η Μάντσεστερ Σίτι (έχουν από 10 βαθμούς), που έχει αγώνα λιγότερο.

Με το σκορ στο 3-1, ο Ρουί Μπόρζες έριξε στο ματς τους Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη στο 80ό λεπτό, ωστόσο, τα πάντα είχαν πάρει τον δρόμο τους και η ομάδα των δύο Ελλήνων δεν απέφυγε την δεύτερη ήττα της, μετά από εκείνη από τη Νάπολι τον περασμένο Οκτώβριο.

Τα αποψινά αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)- Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 0-1 (73' Μαρτίνς)

0-1 (73' Μαρτίνς) Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) 3-1 (65' Γκνάμπρι, 69' Καρλ, 77' Τα - 54' αυτ. Κίμιχ)

Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-1 (88' πέν. Σομποσλάι)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 2-1 (50',53' Κουντέ - 21' Κνάουφ)

Αταλάντα (Ιταλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-1 (55' Σκαμάκα, 83' Ντε Κετελάρε - 26' Ζοάο Πέδρο)

Τότεναμ (Αγγλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 3-0 (26' αυτ. Ζίμα, 50' πέν. Κούντους, 79' πέν. Σίμονς)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-3 (10' Τιλ, 85' Πέπι - 37' Άλβαρες, 52' Χάντσκο, 56' Σόρλοτ)

Μονακό (Γαλλία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 1-0 (68' Μπαλογκάν)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-3 (5',71' Καλαϊλί - 15' Παϊσάο, 41',58' Γκρίνγουντ).



