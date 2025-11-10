H αποκάλυψη του θρύλου του ΝΒΑ Τσαρλς Μπάρκλεϊ για τα εσώρουχά του: «Τα έκαψα όλα»

Όλοι έχουμε ακούσει κατά καιρούς ότι που και που κάνει καλό να κοιμόμαστε γυμνοί, ωστόσο ο πρώην παίκτης του NBA, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, το πήγε ένα βήμα παρακάτω, αφού απαρνήθηκε οριστικά τα εσώρουχα, ναι ακόμη και όταν βγαίνει έξω.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση στενών εσωρούχων στους άνδρες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον αριθμό των σπερματοζωαρίων του, πουθενά δεν έχει ειπωθεί ότι η λύση είναι να κυκλοφορείς γυμνός μέσα από το παντελόνι σου.

Αυτό είναι μάλλον μια λύση του Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ο οποίος, πριν από τρεις δεκαετίες, απαρνήθηκε οριστικά τα εσώρουχά του. Δεν τα πέταξε απλώς στα σκουπίδια αλλά ισχυρίζεται μάλιστα ότι τα έκαψε σε μια φωτιά. Το θέμα τέθηκε πρόσφατα προς συζήτηση για τον Eli και τον Peyton Manning στην εκπομπή τους ManningCast όταν ήταν καλεσμένος ο θρύλος του ΝΒΑ και των Φοίνιξ Σανς.

Ο Πέιτον τον ρώτησε: «Είναι αλήθεια ότι έκαψες όλα τα εσώρουχά σου πριν από σχεδόν 20 χρόνια και δεν έχεις φορέσει από τότε;» και τότε εκείνος απάντησε: «Ναι, συνειδητοποίησα ότι τα εσώρουχα δεν ήταν απαραίτητα».

«Έκαψα όλα τα εσώρουχά μου πριν από περίπου 30 χρόνια», συνέχισε ο Μπάρκλεϊ και πρόσθεσε: «Θα κάνω πάντα κομάντο για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Προς τιμήν του ότι ο Μπάρκλεϊ θα ήταν ο πρώτος καλεσμένος στο ManningCast, τα αδέρφια του έκαναν δώρο ένα ζευγάρι εσώρουχα με τα πρόσωπά τους. Ενώ δεν πρόκειται να τα φορέσει, εκείνος υποσχέθηκε να τα «κορνιζάρει» στον τοίχο του στο σπίτι.

Φαίνεται ότι ο Μπάρκλεϊ αποτελεί μειοψηφία όσον αφορά την απόρριψη εσωρούχων, με μόνο 5 - 7% των ανδρών να επιλέγουν τακτικά να μην φορούν τίποτα μέσα από το παντελόνι τους, όπως αναφέρεται στο Unilad.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το να κάνεις «commando» απαιτεί λίγες παραπάνω θυσίες, όπως το να πλένεις πιο συχνά και σχολαστικά τα ρούχα και ιδιαίτερα τα παντελόνια σου.