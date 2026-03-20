Conference League: Με Ράγιο Βαγιεκάνο η ΑΕΚ στους «8»

Η ισπανική Ράγιο Βαγιεκάνο θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στους «8» του Conference League με το πρώτο ματς να γίνεται στη Μαδρίτη τη Μεγάλη Πέμπτη.

Πανηγυρισμοί παικτών της ΑΕΚ | Eurokinissi/ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΕΒΑ
Τον αντίπαλο της στους «8» του Conference League έμαθε η ΑΕΚ. Η Ράγιο Βαγιεκάνο αξιοποίησε το προβάδισμα της από το πρώτο ματς, απέκλεισε τη Σάμσουνσπορ, παρά την ήττα με 0-1 και θα βρεθεί στο «δρόμο» της Ένωσης.

Το πρώτο ματς θα γίνει τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, στη Μαδρίτη και η ρεβάνς θα διεξαχθεί μια εβδομάδα αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφεια (16/4).

Τις επόμενες ώρες η UEFA θα ανακοινώσει τις ώρες των αναμετρήσεων. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Αν o Δικέφαλος φτάσει στα ημιτελικά του Conference League, τότε θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από το ζευγάρι Μάιντς - Στρασμπούρ. Σε αυτήν τη φάση η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι γηπεδούχος στο πρώτο ματς στις 30 Απριλίου, με τη ρεβάνς εκτός έδρας στις 7 Μαΐου.

Ο τελικός του Conference League θα γίνει στη Λειψία στις 27 Μαΐου.

Η ΑΕΚ, σύμφωνα με το Football Meets Data, έχει 45.8% πιθανότητες να περάσει το εμπόδιο της Ράγιο Βαγιεκάνο και να περάσει στα ημιτελικά και 17.3% πιθανότητες να βρεθεί στον τελικό της Λειψίας στις 27 Μαΐου.

