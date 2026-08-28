Conference League: Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προκριματικών σειρών του Conference League, την Παρασκευή (28/8) διεξάγεται στο Μόντε Κάρλο η κλήρωση της League Phase με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και θα «πάρουν» έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ ξεχωριστά κι έναν απ’ το δικό τους.

Η κλήρωση ξεκινάει στις 14:00 και τα γκρουπ διαμορφώνονται ως εξής:

ΓΚΡΟΥΠ 1

Αταλάντα (Ιταλία)

Μπράγκα (Πορτογαλία)

Άγιαξ (Ολλανδία)

Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Μονακό (Γαλλία)

Κοπεγχάγη (Δανία)

ΓΚΡΟΥΠ 2

Μίντιλαντ (Δανία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Γάνδη (Βέλγιο)

Παναθηναϊκός

Πάφος (Κύπρος)

Μπράιτον (Αγγλία)

ΓΚΡΟΥΠ 3

Λουγκάνο (Ελβετία)

Χετάφε (Ισπανία)

Κουόπιον Παλοσέουρα (Φινλανδία)

Τβέντε (Ολλανδία)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)

Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

ΓΚΡΟΥΠ 4

Σιντ-Τρούιντεν (Βέλγιο)

Μπραν (Νορβηγία)

Χαρτς (Σκωτία)

Καϊράτ (Καζακστάν)

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

ΓΚΡΟΥΠ 5

Ρίγα (Λετονία)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)

Γιάμπλονετς (Τσεχία)

Νόρντζελαντ (Δανία)

Άαρχους (Δανία)

Ίντερ Κλουμπ ντ' Εσκάλντες (Ανδόρα)

ΓΚΡΟΥΠ 6

Τουν (Ελβετία)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία)

Μιάλμπι (Σουηδία)

Ιμπέρια 1999 (Γεωργία)

Εγνάτια (Αλβανία).