Copa Africa: Σκηνές χάους στο Παρίσι - Δακρυγόνα σε Σενεγαλέζους οπαδούς που γιόρταζαν τη νίκη

Σκηνές χάους έλαβαν χώρα στο Παρίσι, μετά τη νίκη της Σενεγάλης στο Copa Africa. Οι οπαδοί βγήκαν να γιορτάσουν τη νίκη αλλά οι δρόμοι του Παρισιού αντί για ένα «μεγάλο πάρτι» κατέληξαν να είναι «αρένα».

Αστυνομικές δυνάμεις έριξαν δακρυγόνα για να διαλύσουν τους εκατοντάδες Σενεγαλέζους οπαδούς όπως μεταδίδει και το Rapid Report ενώ στο βίντεο φαίνεται και άσκηση βίας από τις αρχές.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες τα επεισόδια διήρκησαν μέχρι τις 04:00 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων.

NOW: Chaos in Paris as police fire tear gas to disperse Senegalese supporters celebrating Africa Cup of Nations victory #CAN2025 #AFCON2025FINAL pic.twitter.com/m4A8TkAP3Q — Rapid Report (@RapidReport2025) January 18, 2026