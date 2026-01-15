Copa Africa: Στον τελικό το Μαρόκο του Ελ Κααμπί μετά από ματς θρίλερ

Το εκλπηκτικό Μαρόκο του «ερυθρόλευκου» Ελ Κααμπί θα διεκδικήσει το Copa Africa μέσα στο σπίτι του αφού κατάφεραν και πέρασαν και το εμπόδιο της Νιγηρία την οποία κέρδισαν στη διαδικασία των πέναλτι.

Η διοργανώτρια υπέταξε με 4-2 στα πέναλτι τη Νιγηρία, με τον αμυντικό του Ολυμπιακού Μπρούνο Ονιεμαέτσι να χάνει το τελευταίο πέναλτι των αετών.

Οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να ξεκολλήσουν από το 0-0 στην κανονική διάρκεια και οδηγήθηκαν στην παράταση όπου και εκεί δεν άλλαξε κάτι σε ότι αφορά το σκορ.

Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι όπου οι ποδοσφαιριστές του Μαρόκο αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι.

Τα πέναλτι:

0-1, Ελ Αϊναουί

1-1, Ονουάτσου

Απόκρουση, Ιγκαμανέ

Απόκρουση, Τσουκουέζε

1-2, Μπεν Σεγκίρ

2-2, Ντέλε-Μπασίρου

2-3, Χακίμι

Απόκρουση, Μπρούνο

2-4, Εν-Νεσίρι

Έτσι, το Μαρόκο «πέταξε» για τον τελικό του Copa Africa όπου στις 9 το βράδυ της Κυριακής (18/1) θα ανετιμετωπίσει τη Σενεγάλη που νωρίτερα είχε νικήσει την Αίγυπτο.

Νιγηρία: Νουαμπαλί, Μπάσεϊ, Αζάγι, Μπρούνο, Οσαγί-Σάμουελ, Ονιεντίκα (83′ Σάιμον), Ιβόμπι, Ονιέκα (120’+1′ Τσουκουέζε), Λούκμαν, Άνταμς (98′ Ντάλε-Μπασίρου), Όσιμεν (118′ Ονουάτσου).

Μαρόκο: Μπόνο, Μασίνα, Αγκέρ, Χακίμι, Μαζράουι, Ελ Αϊναουί, Σαϊμπάρι (118′ Μπεν Σεγκίρ), Ελ Κανούς (84′ Ιγκαμανέ), Ντίας (107′ Ακομάς), Εζαλζουλί (101′ Εν-Νεσιρί), Ελ Κααμπί (84′ Ταργκαλινέ).