Δανία: Διακοπή φιλικού, κατέρρευσε ο Έρικσεν

Σκηνές τρόμου στη Δανία που μας θυμίζουν τον εφιάλτη του Euro 2020... Κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα στους Σκανδιναβούς και την Ουκρανία, ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας!
Δανέζικα ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και νιώθει καλά, με τη σύζυγό του να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο λίγο μετά το περιστατικό.
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