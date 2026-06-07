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Δανία: Διακοπή φιλικού, κατέρρευσε ο Έρικσεν

Σοκ στη Δανία, με τη φιλική αναμέτρηση με την Ουκρανία να διακόπτεται μετά την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν.

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Κατέρρευσε ο 'Ερικσεν σε φιλικό αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία
Κατέρρευσε ο 'Ερικσεν σε φιλικό αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία | X / @GoalsXtra
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Σκηνές τρόμου στη Δανία που μας θυμίζουν τον εφιάλτη του Euro 2020... Κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα ανάμεσα στους Σκανδιναβούς και την Ουκρανία, ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να διακοπεί ο αγώνας!

Δανέζικα ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και νιώθει καλά, με τη σύζυγό του να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο λίγο μετά το περιστατικό.

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