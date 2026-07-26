Συνήθως όταν σκεφτόμαστε πόλεις της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας, η πρώτη μας σκέψη είναι: γκρίζο, τσιμέντο, αδιάφορα κτήρια που μοιάζουν όλα μεταξύ τους, ενώ το χρώμα κοντεύει να γίνει μια μακρινή ανάμνηση, Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει για τα Τρίκαλα την πόλη της Θεσσαλίας που έχει γεμίσει χρώματα και έχει κάνει την συλλογική μνήμη τέχνη.

Πλέον οι τοίχοι έχουν εικόνες, αναπαραστάσεις, παρελθόν που όμως οδηγεί προς το μέλλον. Ο Δήμος Τρικκαίων είχε υλοποιήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα αισθητικής και πολιτιστικής αναβάθμισης της πόλης, σε συνεργασίες με ζωγράφους, σχεδιαστές και street artists.

Συζητήσαμε με τον Αλέξανδρο Κισκίνη, γνωστός στην κοινότητα ως Hoodspirit ο οποίος είναι graffiti artist και διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στο No Limit Styles - The Street Art Project, προκειμένου να μας μεταφέρει την «απαρχή» της πρωτοβουλίας χρωματισμού της πόλης, αλλά και πώς μέσα από τα graffiti και αυτή τη μορφή τέχνης συντηρείται η συλλογική μνήμη.

Η παλιά Δημοτική Αγορά των Τρικάλων. Ένα στιγμιότυπο της ιστορικής αγοράς που συνδέει το παρελθόν με το παρόν | Curator :Αλέξανδρος Κισκίνης

Καθότι γεννημένος στα Τρίκαλα, ο Α. Κισκίνης επισημαίνει πως για εκείνον «είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια όμορφη πόλη. Είναι ένας τόπος που σου προσφέρει ποιότητα ζωής, ισορροπία και τον απαραίτητο χώρο για να δημιουργήσεις. Οι ρυθμοί της πόλης σου επιτρέπουν να σκέφτεσαι, να εξελίσσεσαι και να χτίζεις ιδέες με διάρκεια και ουσία».

Κάνει επίσης ειδική μνεία στην πλούσια ιστορία και τον ζωντανό πολιτισμό αλλά και την φυσική ομορφιά της περιοχής, που την καθιστά «έναν προορισμό με ξεχωριστή ταυτότητα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον τονίζει πως για εκείνον στόχος είναι «μέσα από τις δικές μας δράσεις και πρωτοβουλίες, να συμβάλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της πόλης, προσθέτοντας αξία, δημιουργώντας νέες εμπειρίες και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα και την ταυτότητά της».

Dreamworld: Η κεντρική γυναικεία μορφή ταξιδεύει σε έναν ονειρικό κόσμο - Στη δεύτερη όψη της τοιχογραφίας αποδίδεται φόρος τιμής σε έναν αγαπητό Τρικαλινό ραδιοφωνικό παραγωγό που έφυγε από τη ζωή | Αλέξανδρος Κισκίνης/ hoodspirit

Το σημείο «μηδέν» της πρωτοβουλίας χρωματισμού της πόλης

Αφορμή γι' αυτό το πρότζεκτ, όπως μας επισημαίνει ο Αλέξανδρος ήταν «η εξής απλή σκέψη: γιατί μια πόλη με τόσο μεγάλη ιστορία, πολιτισμό και ποιότητα ζωής να μην το εκφράζει και μέσα από τον δημόσιο χώρο της;».

Ανέφερε επιπλέον την εμπειρία του καθώς μεγάλωνε στα Τρίκαλα λέγοντας: «Έβλεπα πολλούς τοίχους που ήταν απλώς ανεκμετάλλευτες επιφάνειες. Για εμάς, όμως, κάθε τοίχος μπορούσε να γίνει ένας καμβάς που θα αφηγούνταν μια ιστορία ή θα μετέφερε ένα συναίσθημα, μια ιδέα, ένα μήνυμα. Έτσι γεννήθηκε το No Limit Styles – The Street Art Project. Όχι με στόχο απλώς να βάλουμε χρώμα στην πόλη, αλλά να δημιουργήσουμε έργα που έχουν λόγο ύπαρξης.

Ο Παρατηρητής: Ο άνθρωπος παρουσιάζεται ως παρατηρητής της φύσης και του χρόνου. Το έργο μιλά για τη σχέση ανθρώπου–φύσης και την παρατήρηση του παρελθόντος και του μέλλοντος ταυτόχρονα | Curator: Αλέξανδρος Κισκίνης

Πολλά από τα murals μας αντλούν έμπνευση από την ιστορία, την παράδοση, τη φύση και την ταυτότητα του κάθε τόπου, γιατί πιστεύουμε ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αφήγησης και να αναδείξει στοιχεία που ίσως περνούν απαρατήρητα. Παράλληλα όμως, δημιουργούμε και έργα με πιο σύγχρονες ή διαχρονικές θεματικές, που πραγματεύονται τον άνθρωπο, τα συναισθήματα, την κοινωνία ή απλώς την αισθητική αναβάθμιση ενός χώρου.

Δεν θεωρούμε ότι κάθε έργο πρέπει απαραίτητα να έχει ιστορικό υπόβαθρο· αυτό που έχει σημασία είναι να επικοινωνεί με τον χώρο και τους ανθρώπους που τον ζουν.

Πιστεύω ότι η δημόσια τέχνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε μια πόλη.

Ένα mural δεν είναι απλώς μια ζωγραφιά σε έναν τοίχο μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς, να δημιουργήσει συζητήσεις, να προκαλέσει συναίσθημα και να δώσει στους κατοίκους έναν ακόμη λόγο να αισθάνονται περήφανοι για τον τόπο τους.

Από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο στόχος μας: να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή γκαλερί που να ανήκει σε όλους και, μέσα από την τέχνη, να προσθέσουμε διαχρονική αξία στην εικόνα, την καθημερινότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης».

«Η δημόσια τέχνη ως εργαλείο καταγραφής, ανάδειξης και διατήρησης της συλλογικής μνήμης»

Για τον Αλέξανδρο, «η συλλογική μνήμη δεν διατηρείται μόνο μέσα από βιβλία, μουσεία ή αρχεία. Ζει και στον δημόσιο χώρο, στις ιστορίες που μοιράζονται οι άνθρωποι, στις εικόνες που βλέπουν καθημερινά και στα σημεία με τα οποία ταυτίζονται.

Μια τοιχογραφία μπορεί να λειτουργήσει ως ένας σύγχρονος φορέας μνήμης. Μπορεί να αναδείξει πρόσωπα, γεγονότα, επαγγέλματα, παραδόσεις ή στοιχεία της τοπικής ταυτότητας που κινδυνεύουν να ξεχαστούν, μεταφέροντάς τα στις νεότερες γενιές με έναν τρόπο πιο άμεσο και προσιτό. Παράλληλα, μπορεί να δημιουργήσει νέες αναφορές και νέες ιστορίες, που με τον χρόνο γίνονται κι αυτές μέρος της ταυτότητας ενός τόπου».

Αφιερωμένο στις τέσσερις βασικές μορφές τέχνης. Χρησιμοποιούνται close-up συνθέσεις (πινέλο, μουσικά όργανα, πουέντ, θεατρικές μάσκες) ώστε να αναδεικνύονται τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε μορφής έκφρασης. | Χρηστος Καραμέρος & hoodspirit / Curator:Αλέξανδρος Κισκίνης

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στον στόχο της πρωτοβουλίας «No Limit Styles», ο οποίος είναι η συστηματική ενασχόληση με τη συλλογική μνήμη των περιοχών, χρησιμοποιώντας τη δημόσια τέχνη ως εργαλείο καταγραφής, ανάδειξης και διατήρησής της.

«Θέλουμε να συνεργαστούμε με τις τοπικές κοινωνίες, να συλλέγουμε ιστορίες, μαρτυρίες και στοιχεία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και να τα μεταφράζουμε σε έργα που θα παραμένουν ζωντανά στον δημόσιο χώρο.

Για εμάς, η street art δεν είναι απλώς μια αισθητική παρέμβαση. Είναι ένας τρόπος να δημιουργούνται δεσμοί ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ώστε η ταυτότητα κάθε τόπου να μην χάνεται, αλλά να εξελίσσεται και να συνεχίζει να εμπνέει», πρόσθεσε.

«Ένας αδιάφορος τοίχος γίνεται σημείο συνάντησης»

Το πιο σημαντικό από όλα είναι πώς άλλες πόλεις της Ελλάδας θα ακολουθήσουν τον δρόμο των Τρικάλων για να «ξεφύγουν» από το γκρίζο, αλλά και πώς μια πόλη έχει συνολικό σχεδιασμό για την δημόσια τέχνη, όπως επισήμανε και ο Α. Κισκίνης.

«Όταν ένα έργο σέβεται τον χώρο και τους ανθρώπους του, αλλάζει τον τρόπο που οι κάτοικοι βλέπουν τη γειτονιά τους. Ένας αδιάφορος τοίχος γίνεται σημείο συνάντησης, ένας ξεχασμένος δρόμος αποκτά ζωή και μια περιοχή κερδίζει νέα εικόνα, ενισχύοντας την υπερηφάνεια, την εξωστρέφεια και την τοπική οικονομία», μας είπε χαρακτηριστικά.

Indigo Kids: Ένα εννοιολογικό έργο αφιερωμένο στην ενσυναίσθηση και τη δύναμη των ανθρώπινων δεσμών | Indigo Kids (apset & ashos) / Curator :Alexandros Kiskinis (hoodspirit)

Ο καλλιτέχνης Α. Κισκίνης σημείωσε καταληκτικά: «Πιστεύουμε ότι η δημόσια τέχνη μπορεί να αποτελέσει μοχλό πολιτιστικής, κοινωνικής και αισθητικής αναβάθμισης για κάθε τόπο. Αυτό είναι το όραμα που μας οδηγεί και φιλοδοξία μας είναι να το δούμε να εξελίσσεται σε όλο και περισσότερες πόλεις και κοινότητες της Ελλάδας.

Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνεργασίες με δήμους, πολιτιστικούς φορείς, οργανισμούς και ιδιώτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν έργα με ουσία, ταυτότητα και πραγματικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Για εμάς, κάθε νέος τόπος είναι μια νέα ιστορία που αξίζει να ειπωθεί μέσα από την τέχνη», και δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο.

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