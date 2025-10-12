Δανία - Ελλάδα LIVE για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Εθνική ομάδα αναζητά το θετικό αποτέλεσμα μέσα στην Κοπεγχάγη, ώστε να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Δανία - Ελλάδα LIVE στις 21:45 με τηλεοπτική κάλυψη από τον Alpha.

Δανία - Ελλάδα LIVE

Μιλώντας για το παιχνίδι με τη Δανία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σχολίασε μεταξύ άλλων πως: «Πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι. Στη Γλασκώβη σε μεγάλη διάρκεια του ματς ήταν από τα πιο καλά μας παιχνίδια. Η Δανία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου και ο αγώνας μας θα πρέπει να ειναι μία συνέχεια του ματς με τη Σκωτία.

Πρέπει ν' αποφύγουμε τα λάθη που κάναμε με τη Σκωτία. Δεν ήταν λάθη που γίνονται συχνά. Μπορούν να συμβούν, αλλά δεν είναι συνηθισμένα. Θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί. Να έχουμε όλα τα στοιχεία που δεν είχαμε στο πρώτο παιχνίδι με τη Δανία. Ο αντίπαλος δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με τον αγώνα στην Ελλάδα».