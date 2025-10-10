Μενού

Δανία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν την Κυριακή - Το κανάλι που το δείχνει

Το πιο κρίσιμο ματς της Εθνικής Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ απέναντι στη Δανία. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Newsroom
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας σκοράρει απέναντι στη Σκωτία | Intime
Αντίστροφη μέτρηση για τον εκτός έδρας αγώνα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της για την πρώτη ή τη δεύτερη θέση του ομίλου.

Το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχασε την Πέμπτη (09/10) στη Σκωτία με 3-1 για την 3η αγωνιστική. Ο αγώνας απέναντι στη Δανία θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Alpha και ξεκινά στις 21.45.

Το πρόγραμμα της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ

  • Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1
  • Ελλάδα – Δανία 0-3
  • Σκωτία – Ελλάδα 3-1
  • 12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα
  • 15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία
  • 18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

