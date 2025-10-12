Δανία - Ελλάδα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ήττα από την Σκωτία κάνει πλέον επιτακτικό το θετικό αποτέλεσμα για την Εθνική ομάδα μέσα στη Δανία, ώστε να έχει ελπίδες πρόκρισης από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Δανία - Ελλάδα απόψε στις 21:45 στο Parken της Κοπεγχάγης με τηλεοπτική μετάδοση από τον Alpha.

Μιλώντας για το παιχνίδι με τη Δανία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σχολίασε μεταξύ άλλων πως: «Πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι. Στη Γλασκώβη σε μεγάλη διάρκεια του ματς ήταν από τα πιο καλά μας παιχνίδια. Η Δανία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου και ο αγώνας μας θα πρέπει να ειναι μία συνέχεια του ματς με τη Σκωτία.

Πρέπει ν' αποφύγουμε τα λάθη που κάναμε με τη Σκωτία. Δεν ήταν λάθη που γίνονται συχνά. Μπορούν να συμβούν, αλλά δεν είναι συνηθισμένα. Θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί. Να έχουμε όλα τα στοιχεία που δεν είχαμε στο πρώτο παιχνίδι με τη Δανία. Ο αντίπαλος δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με τον αγώνα στην Ελλάδα».

Τα ματς της Εθνικής στα προκριματικά

Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα - Δανία 0-3

Σκωτία - Ελλάδα 3-1

12/10/25 21:45 Δανία - Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα - Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία - Ελλάδα