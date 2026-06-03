«Δεν είναι απλά συμβόλαιο»: Ο Στεφ Κάρι υπέγραψε deal που αλλάζει τα δεδομένα

Ο Στεφ Κάρι συνεχίζει να κυριαρχεί όχι μόνο μέσα στα παρκέ, αλλά και εκτός αυτών, στο επιχειρηματικό κομμάτι. Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς υπέγραψε μια εντυπωσιακή συμφωνία με την κινεζική εταιρεία Li-Ning, η οποία φτάνει τα 400 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 10 χρόνια.

Η συνεργασία αυτή δεν αφορά μόνο παπούτσια μπάσκετ. Περιλαμβάνει την παγκόσμια ανάπτυξη του Curry Brand, με προϊόντα που καλύπτουν από αθλητικό εξοπλισμό μέχρι καθημερινό ντύσιμο (athleisure), αλλά και μια πλήρη σειρά για γκολφ. Επιπλέον, δίνει στον Κάρι τη δυνατότητα να «χτίσει» τη δική του ομάδα αθλητών, υπογράφοντας νέα ταλέντα κάτω από το brand του.

Παρά τις πολλές και εξίσου δυνατές προτάσεις που είχε στα χέρια του, ο Κάρι επέλεξε τελικά τη Li-Ning, δείχνοντας ότι κοιτάζει μακροπρόθεσμα και θέλει να επεκτείνει την επιρροή του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με αυτή τη συμφωνία, ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία του NBA αποδεικνύει πως είναι εξίσου «εύστοχος» και στις business κινήσεις του.