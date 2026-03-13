Δεν υπάρχει: VARίστες «αρνήθηκαν» να εξετάσουν γκολ - «Ουάου, δεν τσεκάρω τίποτα! Πρέπει να μετρήσει»

Στην αναμέτρηση της Κολωνίας με την Χόφενχαϊμ για την 23η αγωνιστική της Bundesliga, το τέρμα του Ράγκναρ Άχε μπορεί να μην ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους για να κερδίσουν τον αγώνα, ο οποίος έληξε ισόπαλος με 2-2, ήταν όμως αρκετό για να χαρίσει στον Γερμανό επιθετικό το βραβείο για το καλύτερο τέρμα του μήνα Φεβρουαρίου.
Μάλιστα, το γκολ με ανάποδο ψαλίδι που πέτυχε ο νεαρός στράικερ, άφησε άναυδους μέχρι και τους διαιτητές της αναμέτρησης, οι οποίοι βρίσκονταν στο VAR και δεν ήθελαν καν να εξετάσουν την εγκυρότητα του τέρματος, που το χαρακτήρισαν ως «το γκολ της χρονιάς».
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Το ψηφιακό κάτεργο του «έρωτα»: Υπάλληλος των 2 δολαρίων απαντάει στα μηνύματά σου στο OnlyFans
- Ο Λαφαζάνης με τον Χαμενεΐ και το πρόβλημα του να μην μπορούμε να πιστέψουμε πια στα μάτια μας
- Η Kάιλι Τζένερ όπως δεν την έχουμε ξαναδεί: Ποζάρει χωρίς φρύδια με τσιγάρο στο στόμα και σουτιέν
- Αυτές είναι οι 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες της δεκαετίας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.