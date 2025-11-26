Το δεξί χέρι του Αντσελότι στο Gazzetta: «Δεν φαντάζεστε πόσο γρήγορη είναι στις επιθέσεις η Ρεάλ»

Πανηγύρισε τρία Champions League και έζησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην εποχή του Κριστιάνο και στην εποχή του Βινίσιους και του Μπαπέ.
Συνολικά έμεινε έξι χρόνια στη Μαδρίτη υπηρετώντας τη... Βασίλισσα, κατακτώντας τίτλους, ζώντας μεγάλες και ιστορικές βραδιές αλλά και μεγάλες απογοητεύσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Κακοκαιρία Adel: Ξεκινά το 48ωρο με τις σφοδρές καταιγίδες - Χάρτης με τις περιοχές που απειλούνται
- Τραγωδία στον Δομοκό: Νεκρός 50χρονος - Τον τσίμπησε μέλισσα και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου
- Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου που σκοτώθηκε στη Ρόδο: «Το πρωί που μιλήσαμε ήταν χαρούμενος»
- Αυτή είναι η πιο μεγάλη πόλη του κόσμου σε πληθυσμό: Έριξε το Τόκιο στην τρίτη θέση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.