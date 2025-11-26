Μενού

Το δεξί χέρι του Αντσελότι στο Gazzetta: «Δεν φαντάζεστε πόσο γρήγορη είναι στις επιθέσεις η Ρεάλ»

Ο Φρανσέσκο Μάουρι αναλύει στο Gazzetta την αντίπαλο του Ολυμπιακού και αποθεώνει τον Μεντιλίμπαρ. Πριν λίγους μήνες προπονούσε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλάι του Αντσελότι.

Μπαπέ - Ρεάλ
Ο Μπαπέ σε ματς της Ρεάλ Μαδρίτης | ΑΠΕ-ΜΠΕ/Pablo Miranzo
Πανηγύρισε τρία Champions League και έζησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην εποχή του Κριστιάνο και στην εποχή του Βινίσιους και του Μπαπέ.

Συνολικά έμεινε έξι χρόνια στη Μαδρίτη υπηρετώντας τη... Βασίλισσα, κατακτώντας τίτλους, ζώντας μεγάλες και ιστορικές βραδιές αλλά και μεγάλες απογοητεύσεις.

