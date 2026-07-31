Τι προκαλεί τρόμο για τα ΑΙ γυαλιά του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίστηκε δημόσια φορώντας ένα μοντέλο AIγυαλιών, τα meta2 Ray-ban, δηλαδή γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο. Ο ίδιος με τοποθέτηση του στο X, πρόλαβε να δηλώσει «είμαι αθώος» και να εξηγήσει πώς με τα συγκεκριμένα γυαλιά κανείς δεν κινδυνεύει από το να καταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του και πως το συγκεκριμένο γκάτζετ (του οποίου ανέδειξε και την πολύ ακριβή τιμή) το αγόρασε και για την προσωπική του προστασία (από ποιόν, άραγε;).

Συγκεκριμένα ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε:

Από χθες, όλη η Ελλάδα ασχολείται με το εάν πράγματι τα γυαλιά που φορούσα στη Λήμνο (χθες) και στην Λέρο (προχθές), ήταν τα meta2 Ray-ban.

Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας.

Πώς τόλμησα να φοράω τα γυαλιά αυτά και να γράφω παράνομα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 30, 2026

Από χθες, όλη η Ελλάδα ασχολείται με το εάν πράγματι τα γυαλιά που φορούσα στη Λήμνο (χθες) και στην Λέρο (προχθές), ήταν τα meta2 Ray-ban. Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής και υποκρισίας. Πώς τόλμησα να φοράω τα γυαλιά αυτά και να γράφω παράνομα τους ανθρώπους, λένε! Μα καλά, δεν σέβεται ο Υπουργός τα προσωπικά δεδομένα; Πάμε λοιπόν, με την σειρά, διότι και η υποκρισία έχει τα όρια της.

Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως, για όσους ενδιαφέρονται κοστίζουν 600€ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα, διότι μου αρέσουν. Ναι είναι τα meta2! Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρία προσέθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφά με αυτά τα γυαλιά.

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Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε εάν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει η εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Σε όλα τα βίντεο και τις φωτό που δημοσιεύθηκαν χθες θα διαπιστώσετε τα εξής: Φαίνομαι και εγώ σε όλα τα πλάνα, άρα δεν είναι υλικό από τα γυαλιά αυτά, αφού όταν τα φοράς, μπορούν να καταγράψουν τα πάντα, εκτός από εσένα! Αυτή την απλή σκέψη, όλοι αυτοί οι φωστήρες του διαδικτύου δεν μπόρεσαν να την κάνουν.

Τα γυαλιά λοιπόν, τα χρησιμοποίησα χθες ως Bluetooth και όχι ως κάμερα. Αλλά ακόμη και αν ήθελα να τα χρησιμοποιήσω ως κάμερα, σε όλες μου τις χθεσινές επισκέψεις, είχα παντού γύρω μου πολλές κάμερες ανοικτές που κατέγραφαν τα πάντα. Ολα τα τοπικά sites ήταν εκεί και κατέγραφαν διαρκώς. Όσοι ήταν εκεί λοιπόν, γνώριζαν ότι καταγράφονται. Μάλιστα, υπήρχαν τοπικά sites που έκαναν διαρκώς και live μετάδοση. Άρα, όσοι ανησύχησαν για διαρροή προσωπικών δεδομένων από μένα, δεν έχουν ιδέα για τι μιλάνε και κανένα πλάνο κανενός δεν υπάρχει από τα γυαλιά ούτως ή άλλως. Φυσικά, δεν θα παύσει να με εκπλήσσει ο πρωτογονισμός της Αριστεράς, που θέλει και να αυτοπροβάλλεται ως «προοδευτική». Τα λεγόμενα «έξυπνα» γυαλιά είναι αναμφίβολα το μέλλον. Η meta πήγε μεν πρώτη, αλλά όλες οι μεγάλες εταιρίες μπαίνουν δυνατά και σε έναν, το πολύ, χρόνο από σήμερα θα είναι τόσο συνηθισμένα όσο τα κινητά τηλέφωνα με κάμερα.

Στη συνέχεια της δημοσίευσης του, ο υπουργός κατηγόρησε για τεχνοφοβία όσους του άσκησαν κριτική γι' αυτή την κίνηση και έριξε την μπάλα στην εξέδρα, λέγοντας πως και άλλοι πολιτικοί σηκώνουν το κινητό τους για να καταγράψουν τι γίνεται στην βουλή (άρα γιατί όχι κι αυτός;). Εκείνος ήθελε απλώς να «καβαλήσει το κύμα» της ψηφιακής τεχνολογίας.

Το πρόβλημα με τα συγκεκριμένα γυαλιά

Πρόσφατα, ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, με σχετικό post ανακοίνωσε πως κάθε βίντεο που προέρχεται από καταγραφή με AI glasses θα θεωρείται κακόβουλο και θα αποκλείεται από την πλατφόρμα. Αυτή ήταν μια άμεση απάντηση σε βίντεο φαρσέρ που δημοσίευτηκαν στο Instagram (καταγραφές ανθρώπων χωρίς τη θέληση τους) τα οποία αποδείχθηκε πως προέρχονταν από τα συγκεκριμένα γυαλιά.

Ναι, αλλά ο υπουργός λέει πως υπάρχει συμβατότητα των γυαλιών με GDPR

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Wired, τα smart glasses δημιουργούν μια νέα κατηγορία, την ακούσια συλλογή δεδομένων από ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζουν καν ότι συμμετέχουν σε μια καταγραφή. Μπορεί να μην τους είναι ορατό το κουμπάκι της καταγραφής, μπορεί ακόμα και ο χρήστης των γυαλιών να το καλύψει.

Τα γυαλιά AI αυτή τη στιγμή είναι επίδικα σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων CNIL εξέδωσε δημόσια προειδοποίηση καλώντας σε «επαγρύπνηση» απέναντι στα συνδεδεμένα γυαλιά, περιγράφοντάς τα ως κίνδυνο για μια σχεδόν αόρατη κανονικοποίηση της παρακολούθησης. Έρευνα της CNIL σε δείγμα περίπου 2.100 ενήλικων Γάλλων, κατέγραψε πως ένας 67% θεωρεί τα γυαλιά αυτά απειλή για την ιδιωτικότητά του.

Στη Σουηδία, έρευνα του SVDΑ αποκάλυψε πως εξωτερικοί συνεργάτες της Meta στην Κένυα οι οποίοι εκπαίδευαν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, είχαν δει σε καταγραφές από γυαλιά χρηστών υλικό όπως τραπεζικά στοιχεία, επισκέψεις σε τουαλέτες και στιγμιότυπα σεξουαλικού χαρακτήρα.

Το ζήτημα έχει τεθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκεί όπου ευρωβουλευτές του Renew Europe έστειλαν σ επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας διευκρινίσεις για το τι μπορεί να γίνει σε ενωσιακό επίπεδο, υποστηρίζοντας πως τα συγκεκριμένα γυαλιά διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα όπου οι χρήστες τους θα μπορούν να συλλέγουν εικόνα και φωνή άλλων ανθρώπων χωρίς εκείνοι να έχουν λάβει γνώση.

Δεν είναι ακριβώς ένα «θαύμα» της τεχνολογίας τα ΑΙ γυαλιά όσο ένα πολύ επικίνδυνο γκάτζετ, ικανό να φέρει την κανονικοποίηση της παράνομης εγγραφής εικόνας και ήχου άλλων ανθρώπων.

Με στοιχεία από Wired