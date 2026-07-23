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Το δίλημμα του Ομπράντοβιτς

Η αγορά προσφέρει δυο δρόμους για τον πόιντ γκαρντ και ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να επιλέξει εκείνον που θα τον φέρει πιο κοντά στην υλοποίηση των στόχων του.

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Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR έχει ξεκινήσει και πλέον όλα δείχνουν πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται μπροστά σε ένα σημαντικό δίλημμα.

Θα επιλέξει να κινηθεί άμεσα για έναν παίκτη που δεσμεύεται με συμβόλαιο, πληρώνοντας το απαραίτητο buyout, ή θα κάνει υπομονή περιμένοντας τις εξελίξεις στο NBA και τους παίκτες που θα μείνουν ελεύθεροι;

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