Θεσσαλονίκη: «Τύφλα» 66χρονος Σέρβος μπήκε ανάποδα στον Περιφερειακό – «Ήταν κοκκαλωμένος»

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν οι Αρχές συνέλαβαν έναν 66χρονο υπήκοο Σερβίας, ο οποίος οδηγούσε εντελώς μεθυσμένος στο αντίθετο ρεύμα της Περιφερειακής Οδού.

Η επικίνδυνη, «τυφλή» πορεία του έληξε όταν συγκρούστηκε με ένα διερχόμενο ταξί, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. Το αλκοτέστ έδειξε ποσοστά κατά πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ παραμένει άγνωστο πώς ακριβώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο.

Οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στο σημείο είναι χαρακτηριστικές, με οδηγό που σταμάτησε μπροστά του για να αποτρέψει τα χειρότερα να δηλώνει: «Θα γινόταν μεγάλη ζημιά. Σταμάτησα μπροστά του, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω; Ήταν ‘κοκκαλωμένος’, μάρμαρο, δεν κουνιόταν».