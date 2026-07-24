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Θεσσαλονίκη: «Τύφλα» 66χρονος Σέρβος μπήκε ανάποδα στον Περιφερειακό – «Ήταν κοκκαλωμένος»

Ένας 66χρονος Σέρβος οδηγούσε εντελώς μεθυσμένος στο αντίθετο ρεύμα του Περιφερειακού. Τράκαρε με ταξί και συνελήφθη.

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Τροχαίο Θεσσαλονίκη
Τροχαίο Θεσσαλονίκη | Glomex / @mega
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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν οι Αρχές συνέλαβαν έναν 66χρονο υπήκοο Σερβίας, ο οποίος οδηγούσε εντελώς μεθυσμένος στο αντίθετο ρεύμα της Περιφερειακής Οδού.

Η επικίνδυνη, «τυφλή» πορεία του έληξε όταν συγκρούστηκε με ένα διερχόμενο ταξί, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. Το αλκοτέστ έδειξε ποσοστά κατά πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ παραμένει άγνωστο πώς ακριβώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο.

Οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στο σημείο είναι χαρακτηριστικές, με οδηγό που σταμάτησε μπροστά του για να αποτρέψει τα χειρότερα να δηλώνει: «Θα γινόταν μεγάλη ζημιά. Σταμάτησα μπροστά του, τι άλλο θα μπορούσα να κάνω; Ήταν ‘κοκκαλωμένος’, μάρμαρο, δεν κουνιόταν».

 

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