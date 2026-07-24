Έτοιμος για μεγάλα πράγματα: «Πάω για χαϊλίκια στην Πάρο, ό,τι λεφτά έχω πάνω μου θα τα κάψω»

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε η κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού Mega, πιάνοντας άλλο ένα «λαβράκι».

Νεαρός εκδρομέας μίλησε στη δημοσιογράφο του σταθμού, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος για «χαϊλίκια» στην Πάρο.

Περιμένοντας έξω από το πλοίο για να επιβιβαστεί, ο νεαρός μίλησε για τα σχέδιά του για τις διακοπές του, σημειώνοντας πως δεν θα λυπηθεί χρημάτων.

«Πάω να κάνω τα μεγαλύτερα χαϊλίκια που έχω κάνει» είπε και όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε τι εννοεί, εκείνος απάντησε:

«Θα τα κάψω όλα. Ό,τι λεφτά έχω πάνω μου, θα τα κάψω».

Και καλά θα κάνει θα πούμε εμείς!