Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε η κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού Mega, πιάνοντας άλλο ένα «λαβράκι».
Νεαρός εκδρομέας μίλησε στη δημοσιογράφο του σταθμού, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος για «χαϊλίκια» στην Πάρο.
Περιμένοντας έξω από το πλοίο για να επιβιβαστεί, ο νεαρός μίλησε για τα σχέδιά του για τις διακοπές του, σημειώνοντας πως δεν θα λυπηθεί χρημάτων.
«Πάω να κάνω τα μεγαλύτερα χαϊλίκια που έχω κάνει» είπε και όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε τι εννοεί, εκείνος απάντησε:
«Θα τα κάψω όλα. Ό,τι λεφτά έχω πάνω μου, θα τα κάψω».
Και καλά θα κάνει θα πούμε εμείς!
- Μητσοτάκης: «Τα έργα που παραδίδουμε δεν είναι πρόβα τζενεράλε για εκλογές - Μην βγάζετε συμπεράσματα»
- Θεσσαλονίκη: «Τύφλα» 66χρονος Σέρβος μπήκε ανάποδα στον Περιφερειακό – «Ήταν κοκκαλωμένος»
- Καιρός: Έρχονται άγριες καταιγίδες στην καρδιά του καλοκαιριού - Ποιες 11 περιοχές μπαίνουν σε «Red Code»
- Έτοιμος για μεγάλα πράγματα: «Πάω για χαϊλίκια στην Πάρο, ό,τι λεφτά έχω πάνω μου θα τα κάψω»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.