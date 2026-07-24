Τέλος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών έβαλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πορείας, επισημαίνοντας τον ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου τους, ενώ απάντησε τόσο στις φήμες περί κάλπης όσο και στις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης.

«Δεν είναι πρόβα τζενεράλε»

Στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα σταθερότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε τον χρονικό ορίζοντα της κυβέρνησης σημειώνοντας: «Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα την εντολή που λάβαμε το 2023».

Απαντώντας στην έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών, ήταν απόλυτος: «Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Δεν είναι πρόβα τζενεράλε».

Μάλιστα, κάλεσε τους πολίτες και τον πολιτικό κόσμο να αξιολογούν τα δεδομένα με ψυχραιμία, τονίζοντας: «Μην βγάζετε συμπεράσματα από μία κινητικότητα που δεν είναι ασυνήθιστη».

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία όπως είπε προχωρούν κανονικά. Αναφερόμενος συγκεκριμένα στον αυτοκινητόδρομο Ε65, υπογράμμισε τη στρατηγική του σημασία, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο «θα αλλάξει τη μοίρα της Δυτικής Μακεδονίας».

Ξεκαθάρισε επίσης πως η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στους στόχους της, προσθέτοντας: «Από τώρα μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε τα έργα μας».

Αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε ασχολίαστη τη στάση της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ασκώντας κριτική στις πρόσφατες προτάσεις του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Ανδρουλάκης υπόσχεται μέτρα που δεν μπορεί να υλοποιήσει».

Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη 13η σύνταξη, λέγοντας ότι «είναι αστείο να τσακωνόμαστε για το πόσο κοστίζει», ενώ έστρεψε τα πυρά του προσωπικά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Είναι πολύ εύκολο ο κ. Ανδρουλάκης να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους», υπογράμμισε.

Αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες από τον Σεπτέμβριο

Αναφερόμενος στη γενικότερη πορεία της χώρας, εμφανίστηκε αισιόδοξος αλλά και απαιτητικός, σημειώνοντας πως το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. «Η οικονομία φαίνεται να δείχνει ανθεκτικότητα», δήλωσε, στέλνοντας ωστόσο το μήνυμα ότι ο πήχης παραμένει ψηλά: «Δεν θα συμβιβαστούμε με ρυθμό 2%».

Επανέλαβε, δε ότι κατά την εφετινή Διεθνή Έκθεση μεγαλύτερη προσοχή θα δοθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ προσδιόρισε ως έναν από τους στόχους της επόμενης 4ετίας ρυθμούς ανάπτυξης ύψους 3%.

«Θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά εξελίξεις το προσεχές διάστημα. Έδωσε ραντεβού για νέες ανακοινώσεις στο τέλος του καλοκαιριού, δηλώνοντας: «Έχει έρθει η ώρα να ασχοληθούμε με τους ελεύθερους επαγγελματίες – περιμένετε μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου».

Σχετικά με τις εξαγγελίες για θέματα οικονομίας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε και τον οικονομικό προγραμματισμό για τον επόμενο χρόνο κι ένα πρόγραμμα τετραετίας». Εξήγησε ότι σε μια χώρα που έχει τραυματιστεί πολλαπλά από υπερβάσεις δαπανών, μεγάλα ελλείμματα και μεγάλα χρέη κι έχει βιώσει στο πετσί τις κάλπικες υποσχέσεις θεωρεί υποχρέωση να παρουσιάσει ένα σοβαρό σχέδιο και κοστολογημένες δεσμεύσεις.

Για την επιτεινόμενη ακρίβεια αναγνώρισε ότι είναι μια μεγάλη δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και για πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Πολλές από τις αυξήσεις που δόθηκαν και πολλές από τις μειώσεις φόρων που νομοθετήθηκαν, σε έναν βαθμό τις έχει απορροφήσει η αύξηση των τιμών. Υπογράμμισε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος είναι κεντρική προτεραιότητα. «Πέρσι στη ΔΕΘ στηρίξαμε νέους και οικογένειες με παιδιά. Δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου για τη ΔΕΘ αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που διαθέτουμε.

Άρα η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται επί φαντασιακών προσδοκιών. Προφανώς θα ήθελα να έχω παραπάνω πόρους να μπορώ να κατανείμω. Περιμένω από την αντιπολίτευση να μας πει πώς θα κατανείμει τα χρήματα ή αν ακολουθήσει διαφορετική πολιτική να μας πει ποιους φόρους θα αυξήσει. Και ειδικά για τον κύριο Τσίπρα οι πολίτες θυμούνται την εμπειρία της φοροεπιδρομής», είπε.

Για τη μείωση του ΦΠΑ τόνισε ότι έχει γίνει στοχευμένα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, επεσήμανε ότι από τη μείωση του ΦΠΑ ωφελείται και ο πλούσιος και ο αδύναμος και τόνισε ότι προτιμά να στηρίξει αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Υπενθύμισε ότι και η Ισπανία πήρε πίσω το μέτρο.

Μητσοτάκης για τα σκάνδαλα

Ερωτηθείς για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Κώστα Αγοραστό και την άσκηση διώξεων σε τέσσερις βουλευτές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας με σκληρή γλώσσα για τα κακώς κείμενα του οργανισμού.

Αναγνώρισε ανοιχτά το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, τονίζοντας: «Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν σκάνδαλο». Κατέληξε επισημαίνοντας την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να δώσει οριστική λύση στο ζήτημα: «Αναγκάστηκε η κυβέρνηση να κόψει τον γόρδιο δεσμό, να κλείσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, υποδεικνύοντας την συνεργασία της χώρας στο πλαίσιο των ερευνών: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας πολύ χρήσιμος θεσμός και η ελληνική κυβέρνηση τον στήριξε. Ό,τι μας ζήτησε, το κάναμε». Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ζήτημα της ορθότητας των ενεργειών της, σχολιάζοντας με νόημα πως «το αν χειρίστηκε σωστά αυτή την υπόθεση θα το κρίνει η ζωή».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική για τους χειρισμούς της Εισαγγελίας στην υπόθεση που ενέπλεξε εννέα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Επισήμανε ότι «δικαιώθηκαν όσοι έλεγαν πως, στην υπόθεση των εννέα βουλευτών μας, ίσως βιάστηκε», ενώ συμπλήρωσε με έμφαση για τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης: «Αναγκάστηκα να απομακρύνω τρεις υπουργούς και όλοι τους βγήκαν λάδι».

Παρά τις παραπάνω αιχμές, ο Πρωθυπουργός έσπευσε να διαχωρίσει τη στάση του απέναντι στα κίνητρα του θεσμού, καταλήγοντας και ξεκαθαρίζοντας κατηγορηματικά ότι: «Δεν μπορώ να καταγγείλω σκοπιμότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Σέβομαι και τιμώ τους πρώην πρωθυπουργούς και αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας»

Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός, για τον Αντώνη Σαμαρά και τις κινήσεις του:

«Η αμφισβήτηση της εξωτερικής πολιτικής από τον Αντώνη Σαμαρά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά έκοψε κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τον πρώην πρόεδρο της ΝΔ, αποτυπώνοντας το αγεφύρωτο χάσμα στις σχέσεις τους, καθώς κατέληξε στη διαπίστωση πως πλέον «δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης» μαζί του

